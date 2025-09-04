Brutális számok repkednek: új időszámítás kezdődik a lakáshitelpiacon

Bankmonitor Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés? Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto

Energiastratégia Intézet 5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.

RSM Blog HR trendek 2025-2026 A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Caprica Consulting A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f

Grandio Blog Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8

Energiastratégia Intézet Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt? Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.

MNB Intézet Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek? Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel