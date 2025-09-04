  • Megjelenítés
Brutális számok repkednek: új időszámítás kezdődik a lakáshitelpiacon

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a héten elindult Otthon Start hitelről lesz szó, fókuszban a bankok és a kormány legfrissebb előrejelzéseivel, várakozásaival. A témában Palkó István, a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében az orosz-ukrán háború egy lehetséges lezárási forgatókönyvéről volt szó, amelyet koreai forgatókönyvként neveznek, és amelyre maga Vologyimir Zelenszkij is elképzelhető megoldásként hivatkozott egy újságírói kérdésre adott válaszában. A béke nélküli békekötés lehetőségéről Huszák Dánielt, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Otthon Start – (01:27)
  • Ukrajna – (12:48)

