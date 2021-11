Bige: a magyar gazdák az elsők

Elsődlegesnek nevezte a Nitrogénművek a magyar gazdák műtrágyaigényének kiszolgálását közleményében, de fontosnak tartja a cég a régiós szerepének a fenntartását is, ezért külföldre is értékesíti termékeit. A cég megerősítette, hogy a műtrágyapiacon kialakuló hiány ellenére teljes kapacitással termel.

A Nitrogénművek Zrt. továbbra is teljes kapacitással termel, annak ellenére, hogy 2021. november 16-án újra 90 EUR/MWh szint fölé emelkedett a földgáz nagykereskedelmi ára.

A társaság napi 4000 tonnás termelésével jelentős mennyiségű igényt tud teljesíteni, ennek ellenére áruhiány léphet fel, amennyiben a belföldi piac időben nem fedezi igényeit

- közölte a társaság közleményében.

Elszálló alapanyagárak

A 2021 márciusától folyamatosan emelkedő energiaárak – mely emelkedés augusztus hónaptól extrém ütemben folytatódott –, nehéz helyzetbe hozta az Európai Unió számos iparágát. Ezek közül elsőként a műtrágyaipar volt érintve magas energia intenzitása miatt és a gyártott műtrágya határidős piacának hiányában. A kínálati oldalt a régióban bekövetkezett nem tervezett nyári leállásokon túl, az energiapiac által generált, rendkívül magas piaci kockázat miatt lecsökkent termelés is tovább gyengítette. A termékhiányt egyelőre a régió piaca nem érzékeli, hiszen a magas árak sok helyütt a keresletet is visszafogták, ezzel tovább növelve a gyárak kockázatát. A Nitrogénművek Zrt. bízik benne, hogy termékei iránt belföldön is időben jelentkezik a kereslet.

Mivel a vállalat számára stratégiailag kiemelt fontosságú a hazai mezőgazdaság ellátásbiztonsága, decemberig folyamatosan teljesíti a belföldi megrendeléseket és 2022 első negyedéves kapacitásai is leköthetőek

- szögezte le a cég közleményében. Hozzátették: ugyanakkor a régiós szerepét is be kell töltenie, nem korlátozhatja a határon túli igények kiszolgálását, így azokat a decemberig beérkező belföldi igények számbavételét követően megkezdi. Ez elengedhetetlen a termelés fenntartása érdekében, amiért minden szükséges intézkedést megtesz.

A Nitrogénművek Zrt. a közép-európai régió egyik vezető nitrogén alapú műtrágya gyártója és mezőgazdasági alapanyag forgalmazója. A cég tulajdonosa, Bige László, a napokban a Portfolio-nak nyilatkozva beszélt arról, hogy a műtrágyapiacon komoly hiány van kialakulóban, ezért egy decemberi napot jelöl ki belföldi értékesítésre, majd a fennmaradt mennyiséget külföldre értékesíti.

Fotó: Getty Images