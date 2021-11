Elsöprő sebességgel tarolta le Magyarországot a járvány - Előbb telnek be a kórházak, mint hogy felvegyük a maszkot?

Portfolio 2021. november 17. 16:46

Ma átlépte a 10 ezret a napi új regisztrált fertőzöttek száma, ami a járvány 4. hullámában a legmagasabb adat, miközben a halálozásokban is rekordot láthattunk. Várhatóan a következő napok is kedvezőtlen számokat hoznak, hiszen semmi jele a trend megfordulásának. A romlás azért is valószínű, mert ha a kormány most jelentene be a járvány fékezését segítő intézkedéseket, annak a hatása később látszódna. Az elektív műtétek elhalasztása után az orvosok már az egészségügyi rendszer túlterhelődéséről beszélnek. Azért a boltban még nem kell felvenni a maszkot.