Itt vannak a Tesla trónkövetelői, egyikük csak múlt héten ment tőzsdére, de már többet ér, mint a Volkswagen

A Lucid Group piaci értéke kedden 91,4 milliárd dollárra emelkedett, miután az EV start-up vállalat részvényeinek árfolyama 24 százalékot ralizott azt követően, hogy a vezetők közölték, hogy az első járművekre történő foglalások száma jelentősen megugrott, és hogy a 2022-es gyártási tervek továbbra is sínen vannak. Mindeközben tovább folytatódott a Rivian ralija is, amely csak múlt héten ment tőzsdére, de máris többet ér, mint a Volkswagen.

A részvényárfolyam emelkedése révén a Lucid lehagyta a két legnagyobb amerikai autógyártót, Fordot és General Motors-t is, utóbbi piaci kapitalizációja 90,9 milliárd dollár. A Lucid részvényei kedden 55,52 dolláron zártak, ezzel szemben a GM árfolyama 0,6 százalékos csökkenéssel, 62,61 dolláron zárt kedden.

Mióta a vállalat júliusban SPAC tranzakció keretében tőzsdére lépett, a Lucid részvényárfolyama a keddi zárásig több mint 80 százalékkal emelkedett. Az árfolyama azonban még mindig nem érte el a februári 52 hetes csúcsot, amely közel 65 dollár volt részvényenként.

Peter Rawlinson vezérigazgató egy hétfő esti telefonos interjúban elmondta, hogy szerinte hosszú út áll az elektromos járművekkel foglalkozó startup részvényeinek és piaci értékének növekedése előtt, hogy meghaladja a hagyományos autógyártókét, és végül az iparágvezető Teslához hasonló értékeltséget érjen el.

Rawlinson, aki korábban a Tesla egyik vezetője volt, rendszeresen hasonlítja a Lucidot korábbi munkaadójához a saját technológiák és az elektromos járművek általános fejlesztése tekintetében. Ő és Sherry House pénzügyi igazgató hétfőn egyaránt azt mondta, hogy a vállalat részvényeinek közelmúltbeli emelkedése a bizonyíték arra, hogy a Wall Street már most is inkább a Teslához, mint egy hagyományos autógyártóhoz hasonlítja a Lucidot.

Szerintem a határ a csillagos ég az értékeltség szempontjából, de minden a kivitelezésen múlik. Minden a kivitelezésről szól, minden a volumen növeléséről, és én erre koncentrálok. Úgy gondolom, hogy a részvényárfolyam emelkedése ennek eredménye

- mondta Rawlinson a CNBC-nek adott interjújában, miután a Lucid közzétette első negyedéves pénzügyi eredményeit tőzsdei vállalatként.

A Lucid piaci kapitalizációja még mindig messze a Tesla alatt van, amelynek értéke idén több mint 1 000 milliárd dollárra emelkedett. Érdemes még kiemelni a Riviant is, amely szintén egy EV start-up, ráadásul a Lucidnál is rövidebb tőzsdei pályafutást tudhat maga mögött,

hiszen múlt szerdán volt a részvények első kereskedési napja, de már többet ér mint a Volkswagen.

A Rivian egyébként eleve brutális értékeltséggel került a tőzsdére, hiszen 78 dolláros kibocsátási ár mellett 66,5 milliárd dollár volt a cég piaci kapitalizációja. Az elmúlt egy hétben ez több mint duplájára nőtt, miután a részvényárfolyam 172 dollárig emelkedett a keddi zárásig, tehát a kibocsátási árhoz képest 120,5 százalékkal került feljebb.

Visszatérve a Lucidhoz, a cég első járműve az Air szedán. A vállalat október végén kezdte meg a zászlóshajónak számító autójának 169 000 dolláros "Dream Edition" változatának szállítását az ügyfeleknek, miután egy hónappal korábban megkezdődött a tömeggyártás az arizonai Casa Grande-ban található új gyárban.

Az autó hatótávolsága az iparágban egyedülálló, 520 mérföld.

Forrás: Lucid

Rawlinson elmondta, hogy az Airrel az volt a célja, amit szerinte sikerült elérni, hogy "a világ legjobb autóját" készítse el.

Az Airt hétfőn a MotorTrend az év autójának választotta, ami az autóiparban igencsak áhított díj.

A Lucid azon maroknyi EV start-up cégek közé tartozik, amelyek tavaly óta úgynevezett SPAC-kel (speciális akvizíciós társaság) kötött megállapodások révén kerültek a tőzsdére. De néhány társával ellentétben a Lucid ténylegesen bevételt termel és járműveket gyárt. Emellett eddig elkerülte a szövetségi vizsgálatokat a befektetőknek tett esetlegesen félrevezető nyilatkozatokkal kapcsolatban, ellentétben olyanokkal, mint a Nikola, a Lordstown Motors és a Canoo.

A fiatal vállalat még nem nyereséges, és a bevételtermelés is csak most kezd igazán beindulni. Az autógyártó bevétele a harmadik negyedévben 232 000 dollár volt, ami nagyrészt a Formula E elektromos autóverseny-ligával kötött akkumulátor-üzletből származott. Az év első kilenc hónapjában 1,5 milliárd dolláros nettó veszteségről számolt be, ebből a harmadik negyedévben 524,4 millió dolláros veszteséget könyvelt el.

A Lucid júliusban közölte a befektetőkkel, hogy 2022-re 20 000 Lucid Air szedán gyártására számít, ami több mint 2,2 milliárd dollár bevételt hoz. Rawlinson hétfőn megerősítette ezt a termelési célt, de figyelmeztetett, hogy a "cél nem kockázatmentes" az autóipari ellátási láncokban jelenleg is zajló globális zavarok miatt.

A vállalat hétfőn azt is közölte a befektetőkkel, hogy több mint 17 000 foglalás érkezett az Air szedánra, szemben a harmadik negyedévben elért 13 000 foglalással.

Címlapkép: MediaNews Group/Bay Area News via Getty Images