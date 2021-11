Olyan oltáskombinációt kapott Merkely Béla, amivel nem lesz túl hatékony a védettsége?

Nem először vetődik fel a kérdés, hogy két Szputnyik oltás után kaphat-e valaki Janssen oltóanyagot. Először Gulyás Gergely miniszter kavarta fel az állóvizet a témában, aki ezt a kombinációt választotta, miközben a magyar ajánlás ezt nem támogatja. Most Merkely Béla professzor vett fel Janssent a két Szputnyik után.

Nekem megvan a harmadik oltásom, semmilyen fájdalommal nem járt - árulta el a Semmelweis Egyetem rektora az RTL Klubnak. Két Szputnyikot kaptam és utána egy Janssent, de ha kelleni fog a negyedik, akkor azt is fel fogom venni - jelezte Merkely Béla. Ennek kapcsán a 24.hu emlékeztet arra a cikkében, hogy korábban még júliusban ezt a vakcina portfóliót nem javasolta beadásra az egyetem rektora. Egyébként a központi ajánlás sem javasolja, hogy a Szputnyik vektorvakcinára Janssent vegyen fel valaki. Ezt tette egyébként korábban már saját bevallása szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Merkely nyilatkozata után az egyetemnek is meg kellett szólalnia. A Semmelweis Egyetem tisztázó közleménye szerint: "2021. nyarán jelentetett meg szakmai ajánlást az NNK arról, hogy kinek, milyen típusú koronavírus elleni oltóanyagot javasol harmadik vakcinaként. Minthogy Magyarországon az elsők között kezdték meg beadni a harmadik oltást, azóta rendelkezésre állnak olyan újabb klinikai eredmények és nemzetközi ajánlások, melyek alapján dr. Merkely Béla – az oltást végző orvosával egyeztetve - felvehette a Janssent a két korábbi, Sputnik oltás után. A rendelkezésére álló nemzetközi adatok és ajánlások alapján adható vektor alapú oltóanyagra, azonos adenovírust tartalmazó vektor alapú vakcina. Ezt támasztja alá, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) például engedélyezte a Janssen oltás ismételt beadását, vagy, hogy Angliában is engedélyezték a három egymást követő, vektor alapú Astra Zenecával történő oltást, valamint Oroszországban a harmadik Sputnikkal történő vakcinációt is. A Semmelweis Egyetem álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben a legfontosabb, hogy mindenki vegye fel az első, második és harmadik oltást."

A Portfolio felhívta rá a figyelmet, hogy a friss közlemény csak újabb kérdéseket vet fel. Kérdés, hogy ha léteznek újabb nemzetközi tapasztalatok, akkor miért nem frissíti az NNK a széles kör számára elérhető oltási ajánlását, hogy minden érintett oltakozó számára világos legyen, milyen lehetőségekkel számolhat.

Falus András immunológus korábban az Index-nek nyilatkozott a témában, aki elmondta, hogy ezt a két vakcinát nagyon nem érdemes keverni. "Mind a Szputnyik, mind a Janssen vektorvakcina, ráadásul mindkettő ugyanazt az adenovírust tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a két adag orosz oltóanyag által keletkezett immunválasz semlegesíti a harmadikként beadott Janssent, vagyis ez a kombináció kifejezetten hátráltatja a védelem kialakulását. Semmiképp sem ajánlom, komoly gondokhoz vezethet" – jelentette ki Falus András immunológus, akadémikus.

Schneider Ferenc infektológus a Vas megyei hírportálnak azt mondta korábban, hogy Szputnyik után a Janssen-oltás nem javasolt harmadikként, hiába szeretnének sokan, mondván, egy adag elegendő belőle. A Szputnyik és a Janssen ugyanúgy kombinált vektorvakcina, a Szputnyik kétféle adenovírust használ vektorként, a Janssen egyet, amelyik azonos az egyik Szputnyik-vektor-adenovírussal. Nem attól kell tartani tehát, hogy súlyos károsodást okozna, hanem hogy nem lesz hatékony az azonos vektorvakcinákkal való újraoltás - tette hozzá.

A szervezet ugyanis az adenovírussal szemben termel majd nagy valószínűséggel ellen- anyagot, és nem a koronavírus-ellenanyagot erősíti meg. Ehelyett mRNS-vakcinát – Pfizert vagy Modernát –, esetleg kínai Sinopharmot javaslunk azoknak, akik felvennék a harmadik oltást, hacsak nem mutatott valaki túlérzékenységet az első oltás alkalmával. Persze minden eset más, de általánosan elmondható, hogy a Pfizer alkalmas harmadik oltásnak – mondta Schneider Ferenc.

Azért népszerű a Szputnyik-Janssen kombináció, mert akik Szputnyikot kaptak első és második oltásként, akkor sem mehetnek számos országba, ha Pfizert vagy Modernát kapnak harmadiknak. Egyedül ugyanis a Janssen az az egydózisú vakcina, amely biztosítja az utazást. Sok ország nem fogadja el az orosz vakcinát, nekik Rusvai Miklós virológus szerint harmadikként a Janssen adhat megoldást az utazás szempontjából. Szerinte a Janssen ártani biztosan nem árt az orosz vakcina után, de mivel a Szputnyikhoz hasonlóan adenovírus alapú oltás, 5-10%-os hatékonyságelmaradás az orosz vakcinával oltottak esetében bekövetkezhet.

