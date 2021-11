Új figyelmeztetést adott ki a hivatalos koronavírus portál az oltatlanok miatt

A hivatalos koronavírus kormányzati tájékoztató oldal az oltások népszerűsítése érdekében új kommunikációs elemet vetett be szerdán. Az érintettek fel is figyeltek erre és lázadnak.

A kormány részéről, valamint a hivatalos tájékoztató csatornákon folyamatosan érvelnek a koronavírus elleni védőoltás felvétele mellett. Az egyik ilyen hivatalos csatorna a Koronavírus tájékoztató oldal Facebook-oldala, ahol a kormányzati bejelentések, üzenetek és fényképek mellett jellemzően az oltás felvételét népszerűsítő posztok jelennek meg.

Az elmúlt hetekben olyan bejegyzések voltak ezzel kapcsolatban leginkább, mely szerint a vírus delta variánsa rendkívül veszélyes és gyorsan terjed, ezért is indokolt az oltások felvétele és mindezeket a rövid üzeneteket aktuális, a vakcina felvételét mutató fényképekkel illusztrálták. De hasonló bejegyzéseket közöltek amikor a harmadik oltás felvétele mellett érveltek.

Szerda este viszont újfajta üzenet került be a fényképek fölé. A hivatalos Facebook-oldalon megjelent felhívásban azt írta a kormányzati tájékoztató portál, hogy

565-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltatlanok nemcsak magukat teszik ki nagy veszélynek, hanem súlyosan megbetegíthetnek különösen sérülékenyeket is.

Az említett poszt így néz ki:

Ez alapvetően újfajta üzenet, eddig ugyanis nem tettek célzást arra, hogy az oltatlanok más embereket is veszélyeztetnek. Eddig a bejegyzésig a tájékoztató portál azt hangoztatta, hogy az oltatlanok vannak nagy veszélyben a vírus terjedése miatt (például így szóltak a korábbi bejegyzések: "6 millióan már felvették az oltást, aki még nem nagy veszélynek teszi ki magát" vagy: "a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben" vagy: "aki még nem vette fel az oltást, az nagy kockázatot vállal és súlyos megbetegedésnek teszi ki magát").

A kommunikáció tehát már óvatosan, de elindult az oltatlanok felelősségének firtatása irányába, és az kiverte a biztosítékot a hangos kisebbségnél (a magyar felnőtt lakosság nagyobb része kapta meg az első két oltását). A bejegyzés alatti hozzászólásokban sokan sérelmezik, hogy a hivatalos portál felvetette az oltatlanok felelősségét.

Kérdés, hogy a kommunikáció fog-e továbblépni ebben az irányban és ha igen, akkor a kormányzati lépések is fogják-e ezt a kommunikációs irányt követni (egyébként csütörtök délután Kormányinfó esedékes). Épp a szerdai cikkeinkben mutattunk rá arra, hogy egyre több európai ország ismeri fel, hogy a kórházaik túlcsordulását meg kell előzni és ezért új korlátozó intézkedésekben gondolkodnak, leginkább az oltatlanokra vonatkozóan. De van már több olyan kormány is, amelyik keményen fel is lép az oltást eddig fel nem vettek táborával szemben.

Korábbi elemzésünkben már rámutattunk arra, hogy a koronavírus robbanásszerű terjedése miatt az előttünk álló időszakban a járvány már nem csupán az oltatlanok problémája lesz, hanem az egész országé.

Ahogy növekszik a járvány, úgy találkoznak mind az oltatlanok, mind az oltottak a vírussal egyre nagyobb eséllyel és egyre többször. Az oltatlanok esetében nincs kérdés: döntő többségük végül el fogja kapni a betegséget, és így szereznek védettséget, sokan súlyos áron. Az oltottaknál viszont a vakcinát minden egyes alkalommal próbára teszi a vírus, amikor találkoznak. Nem lehet tudni, hogy mi az a kritikus kitettség (expozíció), aminél az oltás már nem tudja elkerülni a megbetegedést, de az biztos, hogy

MINÉL TÖBBSZÖR ÉS MINÉL HOSSZABB IDEIG TALÁLKOZIK VALAKI A VÍRUSSAL, ANNÁL VALÓSZÍNŰBB, HOGY OLTOTTKÉNT IS MEGFERTŐZŐDIK.

Cikkünk végén már felhívtuk a figyelmet (hasonlóan a hivatalos kormányzati tájékoztató portál fenti posztjához), hogy az oltatlanok a járvány ezen pontján már nem csupán magukat veszélyeztetik.

Az elmúlt napokban egyre több szakértő látja szükségesnek az újabb korlátozások bevezetését, elsősorban az oltatlanokkal szemben.

Címlapkép forrása: MTI/Varga György