Duda Ernő: sokkal kevesebb védett ember van Magyarországon, mint oltott

Duda Ernő szerint a védettségi igazolvány egy hatékony fegyver a vírus ellen, ami nemcsak a járvány terjedését lassítaná, de az oltottak számát is növelné, írja az Atv.hu . Az immunológus ugyanis azt mondta, valójában csak 3-4 millió védett ember van Magyarországon, ezért nagyon fontos lenne, hogy minél többen felvegyék az oltást, és éljenek a harmadik dózis lehetőségével is.

Nagyon félrevezető adat az, hogy hányan vannak beoltva koronavírus ellen Magyarországon – erről beszélt Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem immunológusa az ATV Start című műsorában. Ugyanis – mint elmagyarázta – sokan több mint fél éve kapták meg az oltást, a jelenleg használt védőoltások hatékonysága azonban – legalábbis 60 év fölött – folyamatosan csökken, és félév után gyakorlatilag semmissé válik.

Tehát azon a másfél millió emberen kívül, akik már a harmadik dózist is megkapták, még körülbelül 1,5-2 millió embernek van tényleges védettsége

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

A koronavírus elleni oltás kötelezővé tételével kapcsolatban kifejtette, hogy „ha kötelezővé lehet tenni azt, hogy csak jogosítvánnyal lehet autót vezetni, és a részegen vezetőket szankcionálják, akkor azt is el lehet várni, hogy egy egészségügyi dolgozó, vagy egy pedagógus be legyen oltva, mikor egy potenciálisan halálos betegségről beszélünk”. Ugyanis, aki nem oltatja be magát, nemcsak saját magára jelent veszélyt, hanem mindenkire, akiket a jelenlegi eszközökkel nem tudunk megvédeni – magyarázta.

A szakértő elmondása szerint a korábbi tapasztalatok alapján nem lehet előre egyértelműen megmondani, mikor fog tetőzni a negyedik hullám. Főleg úgy nem, hogy alapvető adatokkal nem vagyunk tisztában – tette hozzá.

