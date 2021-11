Felvásárlás az Antenna Hungáriánál

2021 augusztus 4-én, az állami távközlési és infokommunikációs portfólió konszolidációjának keretében döntés született arról, hogy az MVM Energetika Zrt. az MVM NET Zrt.-ben lévő 100 százalékos részesedését adásvétel útján átruházza az Antenna Hungáriára. A most lezárult folyamat révén jelentős szerepet vállal a kritikus kormányzati távközlési infrastruktúra üzemeltetésében a vállalat.

A tranzakciós folyamat 2021. november 17-én lezárult, melyet követően az MVM NET az Antenna Hungária leányvállalataként, AH NET Távközlési Zrt. néven folytatja munkáját, a továbbiakban is szolgáltatásokat nyújtva a MAVIR, illetve más állami és piaci ügyfele számára.

A vonatkozó sajtóközlemény szerint az AH NET csatlakozásával az Antenna Hungária a szélesebb szolgáltatási portfoliója révén eredményesebben tud reagálni a távközlési piac változásaira. Az így kibővült szolgáltatási kör meghatározó részét képezi a villamos energia iparághoz szorosan kapcsolódó rendszerérdekű távközlési tevékenység és a kormányzati célú távközlési hálózat biztosítása.

Az Antenna Hungária az országos digitális földfelszíni televíziós- és analóg rádiós műsorterjesztés kizárólagos szolgáltatója Magyarországon. A társaság 25 százalékos tulajdonnal rendelkezik a magyarországi Telenorban, illetve a most lezárult tranzakciós folyamat révén jelentős szerepet vállal a kritikus kormányzati távközlési infrastruktúra üzemeltetésében is. Emellett jelentős súllyal van jelen a rendezvényszervezés, a műsorgyártás, a műsorterjesztés, a távközlés, a műholdas kommunikáció, valamint a távközléshez kapcsolódó IT szolgáltatások területén.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde