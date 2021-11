Gulyás Gergely bejelentette: új korlátozó intézkedésekről döntött a kormány

Kisvállalkozók is beléphetnek az egyetemes szolgálatói körbe, ami azt jelenti, hogy a kkv-k is a rezsicsökkentett árat fogják fizetni - mondta Gulyás. Ide azok léphetnek be, akiknek legfeljebb 10 fő foglalkoztatottjuk van, és 4 milliárd forintnál kisebb a bevételük. Azt remélik, hogy ez a lépés az infláció csökkentéshez is hozzájárul.