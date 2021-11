Jó hír a Szputnyikkal oltottaknak – Év végéig meglehet a WHO jóváhagyása

Oroszország arra számít, hogy év végére meglesz a jóváhagyás a WHO-tól a Szputnyik vakcinára – számol be a hírről a Bloomberg

A Bloomberg TV-nek adott nyilatkozatban számolt be arról az orosz RDIF alap vezetője, hogy év végére meglehet a WHO jóváhagyása a Szputnyik vakcinára, most még néhány bürokratikus folyamaton mennek keresztül az engedélyeztetésnél.

Múlt héten a WHO még arról számolt be, hogy az orosz Szputnyik vakcina engedélyezéséhez leadott dokumentumok hiányosak, emiatt nem tudni pontos dátumot, mikor tudják azt engedélyezni.

A vakcina gyártásáért felelős alap vezetője azt is elmondta, hogy nincs semmi késedelem a Szputnyik második dózisának szállításában, abból már 100 millió embernek elég adagot szállítottak le középjövedelmű országok számára. Korábban voltak a gyártásban késések, de azok mára teljesen helyreálltak.

Címlapkép: Getty Images