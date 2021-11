Koronavírus Magyarországon: még csak most jön a neheze?

A magyar járványügyi adatok tovább emelkedtek az elmúlt héten. A napi esetszám sosem látott csúcsra ért, a halálos áldozatok száma pedig olyan magasra emelkedett, amilyen magas számokat a 4. hullámban eddig nem láttunk. Mégis felcsillant a remény, hiszen a helyzet már nem romlik olyan gyorsan, mint korábban. A nagy kérdés most az, hogy egy új, lassabb ütemben tovább emelkedő görbét látunk, vagy hamarosan elérkezünk a platóhoz, amit az adatok csökkenése követ.

Minden korábbinál magasabb volt pénteken a regisztrált új fertőzöttek száma Magyarországon. A kórházak folyamatosan telítődnek, már több mint 6000-en fekszenek koronavírussal a kórházakban, miközben 600-nál is több beteg szorul lélegeztetésre. Vagyis az egészségügyi rendszer megint közeledik a kapacitásainak a korlátaihoz. Mindeközben a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint a vírus koncentrációjának emelkedését mérte a múlt héten a szennyvízben, szinte az összes vizsgált városban gyorsan terjed a vírus. Orbán Viktor miniszterelnök is úgy számol, hogy a neheze most következik.

1. ábra. A napi új koronavírusos esetszámok alakulása szeptember 1. és november 19. között. (X tengely = az összes regisztrált koronavírusos eset száma, Y tengely = napi esetszám)

Ebben a helyzetben jó hírnek tűnik a kormányzat csütörtök délutáni közlése. Több járványszakértő ugyanis november végére, december elejére teszi a járvány csúcsát Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. Vannak olyan előrejelzések is, amelyek szerint már egy-két hét múlva fordulhat a magyar járványhelyzet. Az nem derült ki Gulyás szavaiból, hogy kik készítették ezeket az elemzéseket, de hogy igazuk lesz-e, az hamarosan kiderül. Ma még nagyon nagy kérdés, hogy visszaszorul a vírus vagy lendületesen nő tovább a járványgörbe. Ugyanis egyelőre csak egy dolgot tudunk biztosan, mégpedig azt, hogy a lassult a járvány terjedési üteme az előző hetekhez képest.

"Az első lehetőség az, hogy járvány feltételei nem sokat változtak, de kezdi már elérni a határait, ezért a tetőzéshez közeledik" – mondja Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője. Ebben az esetben az alábbi várakozás mentén haladhat a járvány: a parabola 35500 halott körül „csapódik a földbe”, tehát a 4. hullám 30000-es kezdeti pontjához képest 5500 halottja lesz ennek a hullámnak, aminek már majdnem a felénél tartunk.

2. ábra. A napi új koronavírusos elhunytak alakulása szeptember 1. és november 19. között. (X tengely = az összes regisztrált koronavírusos elhunyt száma, Y tengely = napi elhunytak)

A másik lehetőség az, hogy kisimítjuk a görbéket, és ugyanezt az ábrát a mozgóátlagokkal készítjük el. A függőleges tengelyen a napi 7 napos mozgóátlag lesz, a vízszintesen pedig a kumulatív esetszám hét eleji és végi értékének átlaga. Így két egyenes rajzolható fel:

3. ábra. A napi új koronavírusos elhunytak alakulása szeptember 1. és november 19. között. (X tengely = az összes regisztrált koronavírusos elhunyt száma, Y tengely = napi elhunytak)

Ez azt jelenti, hogy még nem tetőzik a járvány, csak áttért egy másik, alacsonyabb növekedési rátára, és most azt tartja. Vattay Gábor szerint ennek a forgatókönyvnek nagyobb az esélye. A lassabb növekedésnek az oka az lehet, hogy a tömegközlekedési és az iskolai maszkhasználat némileg lassította a növekedést. A nagy kérdés az lesz, hogy az általános maszkhasználatnak bevezetése - ami szombattól érvényes - mennyiben befolyásolja majd a vírus terjedését. Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy napról-napra több tízezer ember immunizálódik a ferőződésen keresztül (átvészeléses immunitás), ami emeli a védettek arányát a társadalomban, nehezítve a vírus útját a védtelen populáció felé.

Címlapkép: Getty Images