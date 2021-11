Európa egyszerre szenved, küzd és lázad a koronavírus miatt

Portfolio 2021. november 21. 15:00

Az őszi időszak és hideg idő beköszöntével párhuzamosan a koronavírus terjedése Európában okozza most a legnagyobb gondokat, a delta variáns és annak legújabb variánsai kikezdik a relatív magas átoltottságú országok védelmét is, rekord napi esetszámokat láthatunk több országban is. Nem meglepő tehát, hogy a koronavírus elleni szigorító intézkedések is terjedtek a napokban, és ezzel párhuzamosan a tüntetések, ellenállások több országban (Hollandia, Ausztria, Németország, Horvátország).