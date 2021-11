Összecsapnak az erők - A pozícióvédés vagy a nagyszabású energetikai átállás győzedelmeskedik?

A napokban zajlott a BCSDH Race to Zero munkacsoportjának a találkozója, ahol a COP26 eredményeiről, valamint arról volt szó, hogy mi a következő lépés a klímacsúcs után. Ürge-Vorsatz Diána, klímakutató előadásában kiemelte, hogy bár még mindig vannak olyan erők, amelyek megpróbálják megvédeni a status quo-t, a világ túlnyomó többsége készen áll a nagyszabású energetikai átállásra. A különböző országok vállallásait, illetve eddigi eredményeit a Climate Action Tracker tanulmányának grafikonjai szemléltetik a legjobban.

Nagy célokkal indultak neki a világ országai, a két héten át tartó COP26 névre hallgató klímakonferenciának, ami a korábbiakhoz hasonlóan leginkább az államok közötti törékeny kompromisszummal zárult. A glasgow-i csúcson megfogalmazott közös megállapodás ugyanis arra kéri a világ országait, hogy az elkövetkező egy évben vizsgálják felül klímacéljaikat és fogalmazzanak meg ambiciózusabb vállalásokat a 2015-ös párizsi klímaegyezménnyel összhangban.

A PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY célja EGYRÉSZT A VILÁGSZINTŰ ÁTLAGOS HŐMÉRSÉKLET-EMELKEDÉS JÓVAL 2 CELSIUS-FOK ALATT TARTÁSa, MÁSRÉSZT A TÖREKVÉST ARRA, HOGY EZ AZ EMELKEDÉS 1,5 FOKON TETŐZZÖN.

A klímacsúcs legfontosabb kérdései között volt, hogy az 1,5 Celsius fokos vállalást megtartsuk-e, hogy a párizsi klímaegyezmény elköteleződései hogyan tarthatók be, a finanszírozzák miképp álljon össze, valamint a fosszilis energiahordozók használatát, hogyan lehetne beszüntetni.

Hogyan lehet értékelni a COP26 eredményeit?

A BCSDH Race to Zero munkacsoportjának résztvevői mind egyetértettek abban, hogy már nem beszélni kell a klímaváltozásról, hanem cselekedni. Az elmúlt időszak is megmutatta, hogy képes az üzleti szféra a gyors és drasztikus lépések, változások megtételére. Szerintük erre a tapasztalatra lesz szükség, hogy közösen fellépve, együtt lehessen felgyorsítani a klímavédelmi és adaptációs folyamatokat.

A BCSDH üdvözli a COP26 végső megállapodását és az olyan kulcsfontosságú területeken elért előrehaladást, mint a nem hatékony fosszilis tüzelőanyag-támogatások fokozatos megszüntetése, a szén fokozatos leállítása, valamint az országok azon elvárása, hogy frissítsék nemzeti hozzájárulásukat az egyiptomi COP27 előtt. A fő tárgyalások mellett a köz és magánszféra közötti együttműködés is nagy előrelépést hozott, kiemelendő az üzleti szektor vezető szerepére a megtett klímavédelmi lépések területén.

A munkacsoport találkozóján Ürge-Vorsatz Diána a Közep-Európai Egyetem (CEU) professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) III. Munkacsoportjának Alelnöke, és a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület alelnöke előadása során értékelte a klímacsúcs egyes részeit. Elmondta, hogy ha csak a 2030-as célokat (Nemzetileg Meghatározott Hozzájárulásokat) tarjuk be, akkor 2,4 Celsius fokos növekedésre számíthatunk, a párizsi klímacsúcson tervezett 1,5 fokkal ellentétben.

Optimista esetben, ha minden vállalást valóban betartanak az országok, akkor 1,8 Celsius fokra lehet becsülni az emelkedést. Ami még mindig több, mint a tervezett 1,5, ezáltal a legojbb esetben is távolabb vagyunk a 2030-as céltól.

Kibocsátás és várható felmelegedés idősoros ábrája a különböző klímapolitikai elhatározások alakulásának függvényében. Forrás: Climate Action Tracker

Nagy a szakadék tehát aközött, hogy hol kellene lennünk 2030-ban és, hogy a vállalások alapján hol lehetünk majd várhatóan. Az elmúlt egy évben ezt a szakadékot körülbelül 15-17%-kal sikerült csökkenteni, a Covid által eredményezett visszafogott utazási, fogyasztási szokásoknak köszönhetően.

Mely országok voltak a legnagyobb befolyással arra, hogy 2020. szeptember és 2021. november között a 2030-as cél, és a várható valós teljesítés közötti szakadék 15%-kal csökkent?

USA, a teljes EU és Kína kibocsátása tudott leginkább csökkeni egy év alatt. Ezek járultak leginkább hozzá ahhoz, hogy 15%-kal közelebb kerültünk a 2030-as cél eléréséhez.

A 2030-as cél, és a várhatóan valójában elér eredmények közötti különbségre legnagyobb hatást gyakorló országok listája. Forrás:Climate Action Tracker

Ürge-Vorsatz Diána előadásában elmondta, hogy meglepő, hogy Ausztrália az egyik legnagyobb szenvedője lehet a klímaváltozásnak (erdőtüzek, szárazság, tengerszint-emelkedés) még sem áll szándékában szigorítani a 2030-as vállalásokat.

Az egyes országok klímacéljainak alakulása (122 ország nyújtott be új vállalásokat, ebből 22 szigorúbbakat, 11 nem szigorított és 89-nél nincs információ ezek alakulásáról) Forrás:Climate Action Tracker

Az országok 10 százalékának van csupán nettó zéró kibocsátási célja

Amennyiben teljesülnek a különböző országok által vállalt kibocsátás-csökkentési célok, akkor a globális kibocsátás 90%-a megszüntethető lesz. A klímakutató azonban felhívta rá a figyelmet, hogy az utolsó 10% megszüntetése a legnehezebb és a legdrágább, a legtöbb technológiai fejlesztést igénylő része a folyamatnak.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az országok 10%-ának van csupán nettó zéró kibocsátási célja.

A nettó nulla kibocsátási célokat elfogadó vagy bejelentő országok által lefedett üvegházhatásúgáz-kibocsátások aránya. Forrás: Climate Action Tracker

Párizsi egyezménykor azt becsülték, hogy az akkori intézkedésekkel és klímapolitikai vállalásokkal 3,6 Celsius-fok lesz a felmelegedés.

A végső dokumentum

A COP26 egyik konkrét eredménye, hogy a végső megállapodás-tervezetben megnevezték a szenet olyan fosszilis fűtőanyagként, aminek a használatát csökkenteni kell az energiatermelésben.

A klímakutató elmondta, hogy a Nemzetközi Valutaalap elemzése szerint a fosszilis tüzelőanyag-ipar 11 millió dollár támogatásban részesül percenként. Ezt a támogatási összeget át lehetne fordítani a kibocsátás-csökkentési célok elérésére, a különböző energiafelhasználási rendszerek korszerűsítésére. Kiemelte továbbá, hogy ez első alkalom, hogy a fosszilis anyagok meg lettek említve a végső dokumentumban,

de az olajról és a gázról még mindig nem tettek említést.

Egy másik fontos része a dokumentumnak, a minden 5 évre szóló vállalások helyett, minden év után felülvizsgálnák a klímapolitikai eredményeket.

Az is látszódik, hogy a hajlandóság megvan az országok részéről, hogy elősegítsék például az elektromos autók használatát, csökkentsék a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását, kiterjesszék a zöld finanszírozást, véget vessenek az erdőirtásoknak, valamint, hogy betartsák az úgynevezett "metán fogadalmat", ami a metánkibocsátás csökkentésére irányul. Mindezek azonban csak úgy működhetnek, ha hozzáadódnak a nemzetileg meghatározott hozzájárulásokhoz (NDC vállalásokhoz).

Ürge-Vorsatz Diána végül így összegezte a hétvégi klímacsúcsot:

Bár még mindig vannak olyan erők, amelyek megpróbálják megvédeni a status quo-t, a világ túlnyomó többsége készen áll a nagyszabású energetikai átállásra.

Hozzátette, hogy a fosszilis tüzelőanyagok vagy az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra finanszírozása jelentősen növekvő kockázatokkal jár. Fokozottak kell figyelni arra is, hogy az érdemi cselekvéseket azonosítsák és elválasszák a "greenwashing" jelenségétől. A klímacsúcs egy másik eredménye, hogy a szén-dioxid mellett más éghajlati erők is egyre nagyobb figyelmet kapnak, továbbá a találkozó talán azt a problémát is megvilágította, hogy megfontolandó az Európán belüli üzleti utazásoknál a vonatközlekedést előtérbe helyezni.

