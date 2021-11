Joe Biden szerint állandóságra és függetlenségre van szüksége a Fednek

Jerome Powell újrajelölése stabilitást hozhat a Fednek – mondta hétfőn Joe Biden amerikai elnök azt követően, hogy bejelentette döntését a jegybank vezetésével kapcsolatban. Az elnök elutasította azokat a kezdeményezéseket, melyek szerint vérfrissítésre lenne szükség a monetáris politika irányításában.

A Fehér ház hétfőn jelentette be, hogy az elnök újból Jerome Powellt jelöli a Fed élére azt követően, hogy jövő februárban lejár a jelenlegi mandátua. Ezzel eloszlatta a kételyeket, az utóbbi hetekben ugyanis Powell mellett Lael Brainard esélyeiről szóltak a hírek, ő végül alelnök lesz.

Biden a döntést követően arról beszélt, hogy Powell egyik legfontosabb prioritása a klímaváltozás elleni küzdelem lesz, szerinte a Fed vezetése jó munkát végzett a gazdaságösztönzésben és a tartós infláció elleni küzdelemben.

Powell és Brainard jelöltségét még a szenátusnak is jóvá kell hagynia, a két szakember meghallgatása a napokban kezdődik meg. Az ABC televízió értesülései szerint Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője várhatóan támogatni fogja Powell jelöltségét. Ugyanakkor demokrata párti szenátorok, köztük a New York-i Sheldon Whitehouse és az oregoni Jeff Merkley, máris kétségeiket hangoztatták, mondván, hogy Powell republikánus, és a jelen helyzetben szerintük "olyan Fed-vezetőre van szükség, aki mindenben osztja a demokrata párti kormányzat nézeteit, köztük a klímaváltozásról vallottakat is". Elizabeth Warren, massachusettsi demokrata párti szenátor be is jelentette: nem szavazza meg a 68 éves Powell jelöltségét, mert szerinte a Fed-vezető eddig már "kudarcot vallott a szabályozási, a klímaváltozást és az etikai kérdéseket érintő ügyekben".

