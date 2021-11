Mélypont közelében a forint - megint kamatot emel az MNB?

Portfolio 2021. november 22. 06:30

Pénteken 368-as szintig ütötték a forintot a rossz nemzetközi hangulat közepette, és ha ez kitart ezen a héten is, akkor a magyar deviza jegyzése elérheti a karnyújtásnyira levő történelmi mélypontot az euróval szemben (369,59). A Magyar Nemzeti Bank múlt héten sokkal rugalmasabbá tette az eszköztárát, az egyhetes betéti tender kamatának leválasztása az alapkamattól (és az ajánlatok korlátlan befogadása) ismét irányadóvá tette az eszközt, azaz a jegybank akár hetente változtathat az effektív kamatszinten. Az egyhetes betéti tenderre csütörtökön kerül sor, de más izgalmakat is tartogat a hét - az Egyesült Államokból és az EU-ból is fontos konjunktúra-adatok érkeznek.