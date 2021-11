Berobbant az oltási kedv Magyarországon: jóval többen kaptak oltást tegnap, mint korábban

Hétfőn kezdődött az oltási akcióhét, aminek keretében 101 kórházban és rendelőintézetben lehet regisztráció nélkül felvenni az oltást. Az első nap számai alapján a program működik, jóval többen kaptak oltást hétfőn, mint az azt megelőző napokban. A következő napok oltási adatait is érdemes lesz majd figyelni, hogy kiderüljön, egy-két napi lelkesedésről van-e szó, vagy tartósan magasan alakul az oltást felvevők száma.

Az ország 101 kórházában és rendelőintézetében lehet ezen a héten regisztráció nélkül felvenni az oltást reggel 7 és este 7 óra között. A helyszínre érkezők az első, második és harmadik oltást is felvehetik, és az előzetes tájékoztatók szerint mind az 5 vakcina rendelkezésre áll az oltópontokon. Az oltópontok megemelt kapacitással működnek, a szervezésben a honvédség is segít majd a kormány tájékoztatása szerint. A cél, hogy megelőzzék a hosszú sorok kialakulását. A helyszínre érkezők nagy száma miatt viszont sorok alakultak ki több oltóponton is. Mint ahogy arról tegnap beszámoltunk, a helyszíni beszámolók szerint sokan indultak el hétfő reggel, hogy felvegyék az oltást.

A legfrissebb járványügyi adatok alapján hétfőn

közel 131 ezer oltást adtak be,

több mint 18,5 ezer eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon az első oltásért

és 105 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették.

Mostanra a harmadik oltással beoltottak aránya a lakosság ötödét teszi ki.

Az elmúlt egy hétben naponta átlagosan 40 770 oltást adtak be Magyarországon, hétfőn viszont ennek a 3,2-szeresét.

A november 23-át megelőző egy hétben naponta átlagosan 3 579-en kapták meg az első oltásukat, vagyis hétfőn,

az oltási akcióhét első napján több mint ötszörösére emelkedett az első oltásukat felvevők száma.

A második oltásnál az elmúlt egy hét átlagánál 2,4-szer, a harmadiknál pedig 3,1-szer többen kaptak oltást.

Egyébként a Magyar Honvédség további katonákat küld a kórházakba az oltási akcióhét idejére. Eddig 300 katona teljesített folyamatosan szolgálatot a kórházakban, egészségügyi intézményekben. A hétfőn indult oltási akcióhéten további mintegy 480 katona segíti a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi feladatok ellátását. Hétfőtől összesen 79 helyszínen csaknem 800 katona támogatja az egészségügyi ellátórendszer munkáját a járványkezeléssel összefüggésben. A kórházakba vezényelt katonák részt vesznek a logisztikai feladatokban, segédkeznek az érkező betegek testhőmérséklet-mérésében, a betegirányítási, betegkísérési és útbaigazítási, valamint adminisztrációs és szállítási feladatokban.

