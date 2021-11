A választások utánig hosszabbítja meg a veszélyhelyzetet a kormány

2022. június 1-ig tervezi meghosszabbítani a rendeleti úton történő szabályozást lehetővé tevő veszélyhelyzetet a kormány - derül ki az országgyűléshez benyújtott, 62 oldalas salátatörvényből. A jogszabály több egyéb fontos intézkedést is tartalmaz.

A veszélyhelyzetet már többször meghosszabbította a kormány, legutóbb 2022 januárjáig. Az új hosszabbítás értelmében tovább hosszabbodik 2021 tavasza után lejárt okmányok érvényessége, ezúttal 2022. június 30-ig. Kivétel a védettségi igazolvány, amely a megjelölt lejáratig érvényes.

Ezen kívül a törvénytervezet többek között rendezi a távmunka idáig megoldatlan kérdését is. Gyakorlatilag az első korlátozások bevezetése óta napirenden van a home office átfogó, törvényi szintű szabályozásának kérdése. Az elmúlt egy évben ennek ellenére csak rendeleti úton, ideiglenes jelleggel kezelték a megnövekedett home office igényhez kapcsolódó jogszabályokat. Ez több esetben is ellentmondásokra vezetett, bizonytalanságot szült.

A Niveus Consulting Group tanácsadó cég értelmezése szerint a javaslat a problémát azzal orvosolná, hogy a Munka Törvénykönyvében jelenleg is szereplő, ám rendkívül rugalmatlan távmunkavégzés-szabályozást kiterjeszti a csak részben otthonról végzett munka esetére is. Jelenleg ugyanis a Munka Törvénykönyve csak a kizárólag otthonról végzett munkát tekinti távmunkának.

A Munka Törvénykönyve mellett módosítanák a munkavédelmi előírásokat is, ráadásul rendkívül előremutatóan külön szabályokat vezetnének be a kizárólag informatikai eszközön végzett otthoni munka és az egyéb otthonról végzett munka esetében. Előbbi esetben jelentősen csökkentik a munkáltató felelősségét a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása kapcsán. A munkáltató ilyen esetben már csak azért felelne, hogy a munkavállalót megfelelően tájékoztassa a megfelelő munkavégzési hely kiválasztására, és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokról. Ezek alapján pedig a munkavállalónak magának kell kiválasztania a megfelelő munkavégzési helyet. Ez a home office rendkívül korszerű, életszerű szabályozását vetíti előre.

Az otthonról dolgozó munkavállalóknak adómentesen adható, szabadon felhasználható költségtérítést is véglegesítik. A veszélyhelyzet megszűnését követően is lehetőség lesz arra, hogy a legalább részben home office-ban dolgozó munkavállalók részére havonta a minimálbér 10%-ig adómentesen lehessen költségtérítést adni. A tervezet egyértelművé teszi azt is, hogy a költségtérítés a felek megállapodásán alapul, így pont kerülne annak a vitának is a végére, hogy a munkavállaló kérheti-e egyoldalúan a költségtérítést.

Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere kiemelte, hogy érdekes módon nem az adócsomagban, hanem ebben a javaslatban jelenik meg több áfával kapcsolatos szabály. Egyrészt a javaslat végleges jelleggel hatályon kívül helyezné a NAV által készített áfabevallás-tervezetekre vonatkozó szabályokat. Emlékeztetőül, a NAV elvileg már idén júliusban áfabevallás-tervezetet küldött volna a cégeknek az online számla és pénztárgép adatbázis alapján. Ez egy jelentős adminisztratív könnyítés lett volna a cégek számára, azonban a bevezetés határidejét először novemberre, majd januárra halasztották. Úgy tűnik, hogy a NAV egyelőre hosszabb időre letett arról, hogy az áfabevallás-tervezeteket előkészítse a cégek számára.

Ez utalhat arra, hogy a NAV informatikai rendszerét egyelőre nem tudták felkészíteni erre a feladatra. Másrészt ez egy nagyon sajnálatos fejlemény, mert az online számlarendszer bevezetése és jelentős kibővítése miatt felmerült pluszköltségek enyhítésére épp az volt az egyik ígéret, hogy a bevezetését követően hosszú távon egyszerűsödni fog a cégek élete.

Szintén az áfát érintő, technikai jellegű szabály, hogy az Európai Bizottság meghosszabbította a magyar kormány részére adott engedélyt egyes termékek fordított adózására. Így 2022. július 1-je után is fordított áfa alá esnek majd egyes gabona-, illetve acélipari termékek - írja a Niveus.

Érdekesség, hogy a törvényjavaslat szerint időközi választás a veszélyhelyzet megszűnését követőnaptól tűzhető ki, vagyis ha a (várhatóan áprilisban tartott) országgyűlési választást követően időközi választásra van szükség (például összeférhetetlenség miatt) annak lebonyolítása hónapokkal később történhet meg. Helyi népszavazás a veszélyhelyzet alatt szintén nem kezdeményezhető.

Ugyanakkor az országgyűlési képviselők általános választásának megtartása, annak április vagy május hónapra történő kitűzése az Alaptörvényből következik, ezért azt a különleges jogrend fennállása nem befolyásolja. Hasonló a helyzet az országgyűlési választásokra időzített népszavazással is.

Rendelkezik a törvényjavaslat arról is, hogy az a hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól és megszerezheti oklevelét.

A javaslat azt is rögzíti, hogy a védőoltásra történő regisztráció során a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (TAJ szám) nem rendelkező, de oltásra jogosult személyek hogyan regisztrálhatnak a SARS-CoV-2 vírus elleni vakcinára. (Egy sor egyéb okmánnyal és adattal, részletek a 21. §-ban.)

Szintén június 30-ig hosszabbodott az az engedmény, hogy a 14 év alatti kiskorúnak mint a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevőnek a személyazonosító okmányait nem kell bemutatnia a szálláshelyen, a szükséges adatokat a szálláshely-szolgáltató a kiskorú képviselőjének nyilatkozata alapján is kitöltheti.

A javaslat a veszélyhelyzet ideje alatti szabályokkal azonosan fenntartja a kiegészítő bányajáradékra, illetve a bányák kitermelési volumenének meghatározására vonatkozó szabályokat az építőanyag-ellátás biztonsága biztosítása érdekében.

A javaslat rendelkezik arról, hogy nem lép hatályba azon előírás, amely 2022. július 1-jével hatályon kívül helyezné a gabonatermékek és acélipari termékek értékesítése, illetve üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (praktikusan a szén-dioxid kvóta) átruházása esetén alkalmazandó fordított adózást előíró rendelkezést, így ezen ügyletkörre továbbra is a fordított adózás fog vonatkozni.

