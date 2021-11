Az Effie magyarországi szervezői online díjátadón osztották ki az idei hatékonysági díjakat

Az Effie magyarországi szervezői - az IAA Hungary és a MAKSZ – hétfőn este online díjátadón hirdették ki idén is a 120 fős zsűri értékelése alapján odaítélt hatékonysági díjakat: a 20. hazai Effie-n döntőbe jutott 59 pályamű közül 1 Platina, 4 Arany, 8 Ezüst, 14 Bronz és 32 Finalist díjas alkotás született, valamint az innovatív különdíj is kiosztásra került.

A Platina Zsűri indoklása szerint a legnagyobb elismerést elnyerő Heineken – ACG (valamint Publicis Groupe Hungary, Bisztró, Uniomedia Communications) által jegyzett „Soproni - Óvatos Duhaj” kampány hosszú távú sikerének titka a szisztematikusan építkező marketing és termék stratégia volt. Ezt folyamatosan szinkronban kezelni nehéz, a fogyasztói insight viszont kiválónak bizonyult. Merni következetesen kitartani az eredeti stratégia mellett, ami kockázatvállalási hajlandóságot is jelent – ez lett a siker kulcsa. „Ugyanakkor a díjra jelöltek közül ki kell emelnünk még a Decathlon – Café Communications Image kategóriában benyújtott „Employer Brand bevezető kampány” pályaművét, amely az aktuális munkaerőhiány megoldására keresett megoldást. A nehéz helyzetben a legnagyobb kihívást jelentő feladatot oldották meg bátor hozzáállással, büdzsét is áldozva rá. Ennek köszönhetően hosszabb távon is számolhatnak a pozitív hatással.” – tette hozzá a Platina Zsűri képviselője.

Az 53 éve alapított, a világ több mint 50 országában megrendezésre kerülő reklámhatékonysági versenyt Magyarországon 2002 óta szervezi az IAA Hungary (Reklám Világszövetség Magyarországi Tagozata) és a MAKSZ (Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége). A nevezés és a pályaművek értékelése az Effie Worldwide standard szabályrendszere és iránymutatásai alapján zajlik.

A Microsoft Innovációs Különdíj bírái a legtöbb jelölést kapott pályaművek közül a Romani Design és a Wavemaker (valamint az Umbrella Kreatív Műhely) „Green Look” kampányának ítélték oda az elismerést. A különdíj-zsűri indoklása szerint „A nyertes az elmúlt időszakban előtérbe került virtuális térben valósított meg olyan újszerű, úttörő megoldást az új technológia használatával, remek helyzetfelismeréssel úgy, hogy a kreativitás sem szorult háttérbe, sőt ezzel egy apróságnak tűnő lehetőséget használtak ki maximálisan. Kiváló piaci insight, termékismeret, kreatív marketing – ez volt a siker titka. A zsűri kiemelendőnek tartotta ugyanakkor egy másik jelölt, a Decathlon - Wavemaker Klasszikus médiumokat nem tartalmazó kampányok / Adatvezérelt marketing kategóriába benyújtott „Meteo – időjárás jelentéshez kapcsolt termékajánlat” pályaművét, melyben az aktuális trendekre hangolt, nagyon tudatos, racionális, jövőbe mutató megoldást mutattak be, egy igazi marketing mesterművet. (A Microsoft Innovációs Különdíj független elismerés, elkülönül a hagyományos Effie díjaktól, az új infokommunikációs technológia innovatív, úttörő használatával megvalósított megoldások ösztönzésére hozta létre a Microsoft Magyarország és az Effie Hungary 2019-ben.)

Az elért Platina/Arany/Ezüst/Bronz/Finalist helyezéseik alapján a Megbízók közül a legeredményesebbek:

Heineken (1 Platina/Arany, 1 Bronz, 2 Finalist), Magyar Telekom (2 Ezüst, 2 Bronz), Decathlon (1 Arany, 1 Ezüst, 1 Finalist), Rapcity (1 Arany, 2 Bronz), Színház TV (2 Ezüst, 1 Finalist), Országos Mentőszolgálat Alapítvány (1 Arany, 1 Bronz). Az idei Effie „Év Megbízója” címet a Heineken és a Telekom nyerte el.

Ügynökségek közül a legeredményesebbek: ACG (1 Platina/Arany, 2 Arany, 2 Ezüst, 4 Bronz, 4 Finalist), Wavemaker (4 Ezüst, 4 Bronz, 3 Finalist), Publicis Groupe Hungary (1 Platina/Arany, 1 Ezüst, 2 Bronz, 7 Finalist), Mito (1 Ezüst, 2 Bronz, 2 Finalist), Café Communications (1 Arany, 3 Finalist), Mindshare (1 Ezüst, 5 Finalist), Human Dialog (1 Arany, 1 Bronz). Az idei Effie „Év Ügynöksége” címet az ACG érdemelte ki.

A pontszámítás az Effie standard Effie Index pontrendszere alapján történik. Az Effie az egyetlen olyan szakmai megmérettetés, ahol a marketing célok hatékony megvalósítása áll a középpontban. Az Effie-re bármilyen típusú sikeres marketing aktivitással lehet nevezni.

A teljesítmény globális szimbólumaként számon tartott Effie magyarországi versenyének kétfordulós zsűrijében, valamint a Platina- és a Microsoft Innovációs Különdíj zsűrijében ezúttal is összesen mintegy 120 zsűritag, iparágunk elismert szaktekintélyei foglaltak helyet, akik az Effie nemzetközi standard szabályrendszere alapján értékelték a beérkezett pályaműveket. Az értékelés folyamatát és az eredmény kialakulását közjegyző felügyelte.

Az esemény médiatámogatója a Portfolio Csoport.