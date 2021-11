Megépülhet a gellérthegyi sikló

A környezetvédelmi engedély kiadásával elhárult a legfontosabb akadály a gellérthegyi sikló megépítése előtt - írja a Népszava.

A napilap úgy tudja, hogy főváros és az I. kerületi önkormányzat sem támasztott ellenvetést, ahogy a katasztrófavédelem, az örökségvédelmi és természetvédelmi hatóság szintén beleegyezett az építésbe. A hatástanulmány szerint „a főváros több nézőpontjából, így például a történelmi belvárosból, a Dunáról, a pesti rakpartról is látható lesz” és „jelentősen megváltozik a gellérthegyi tájkép”.

A sikló nyomvonala a Hegyalja út és a Citadella között húzódik, az alsó állomány közvetlenül a Rác fürdő mellett lesz. Innen 100 méteren keresztül alagútban futna, majd az Orom utcától 190 méter hosszan 4 méteres magasságban haladna a Citadella-sétányig.

Walton Imre, a beruházás ügyvezetője a közelmúltban a Portfolionak így nyilatkozott a projektről:

A legnagyobb előny, ami egyben egy komoly problémát is megold, hogy nem fog feljárni naponta több száz busz. 2007-ben végeztünk forgalomszámlálást, a július végi, illetve augusztus eleji csúcsban napi 190-200 buszt számoltunk. Azóta a turizmus a duplájára nőtt. A sikló épít egyaránt a külföldi és a belföldi turizmusra is, ahogy a budavári sikló is. A Gellért-hegyi sikló nem pusztán egy értékes infrastrukturális beruházás lesz, hanem Budapest turisztikai kínálatát is egy új, izgalmas attrakcióval gazdagítja majd. A lényeg továbbá, hogy a buszforgalmat, amit 300-400 járműre becsülnek, ki tudja váltani, így nemcsak az ott lakóknak szűnne meg a légszennyezés egy jelentős része, de az állandó forgalmi dugón is javítana a Hegyalja úton.