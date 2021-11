Nagy változás jön az uniós Covid-igazolványnál, sok magyart is érint

Csütörtökön fontos változtatásokra tesz javaslatot az Európai Bizottság az Európai Unión belüli utazások megkönnyítése érdekében a járvány tombolása mellett is, amelyek közül az egyik leglényegesebb az, hogy a más országokba való utazáskor a karanténszabályt teljesen átírják – tudta meg három brüsszeli illetékestől a Politico. A változások sok magyart is érintenek, akik különböző tagállamokba utaznak majd oltottan, vagy oltatlanul.

Látványos térképet kapunk minden héten

A tagállamok közötti korábbi egyezség alapján az Európai Betegségmegelőzési és Kontroll Központ (ECDC) minden csütörtökön frissíti a járványügyi adatokat egy térképen, így azt tünteti fel, hogy az új fertőzöttek száma, illetve az elvégzett koronavírus-teszteken belül a pozitivitási arány hogyan alakult. Mindezt egy négyfokozatú színskálán határozta meg a helyzet súlyosságától függően a zöldtől a sárgán, vörösön át a sötétvörösig. Múlt hétre már mindegyik magyar megye a sötétvörös kategóriába csúszott a magas fertőzöttségi és magas pozitivitási arányszám miatt.

Miért fontos a térkép?

A színkódok és a térkép nemcsak az éppen aktuális járványügyi helyzet bemutatása szempontjából fontosak, hanem azért is, mert a tagállamok korábbi megállapodása értelmében a saját beutazási szabályaik kialakításában is figyelembe veszik ezt. Erre utalt például a németországi döntés is az egyre romló magyar járványhelyzet tükrében:

A tagállamok tehát eddig (jellemzően) a hetente frissülő ECDC-térkép alapján határozták meg a más tagállamokból való beutazási szabályokat: a sötétvörös országokból érkezőkkel szemben a legszigorúbb a fellépés. Emellett fontos az is, hogy július óta létezik az egységes uniós digitális Covid-igazolvány is. Ebben három adatot lehet feltüntetni: 1) az első két oltás dátumát és típusa, 2) a betegségből való felgyógyulás dátuma, illetve 3) fertőzésmentességet igazoló antigén- és PCR-alapú tesztek elvégzésének dátumát és eredményét.

Az ECDC színkód alapú térkép tehát fontos információ abban, hogy akár a magyar állampolgárok hogyan, milyen feltételekkel tudnak beutazni más tagállamokba, vagy más állampolgárok Magyarországra. Ezekről friss információk a Re-open EU oldalon is elérhetőek.

Milyen változások várhatók?

A brüsszeli lap információi szerint az ECDC-térképre is támaszkodó, unión belüli utazási szabályok rendszerének a lényeges változtatására tesz javaslatot az Európai Bizottság holnap azért, hogy a járvány erősödése mellett is segíteni tudja a minél akadálymentesebb utazásokat az unión belül, miközben pár aktualitást is figyelembe tudjon venni. A „javaslatok a szabad utazások érdekében” címet viselő csomag lényege:

A legfontosabb változás, hogy az új utazási és karantén szabályrendszer szakítana az országalapú megközelítéssel (ECDC térkép színkód) és helyette az egyes személyek státusza lenne a fontos az utazási szabályoknál. Így tehát nem az számítana elsődlegesen például a karantén kötelezettségnél, hogy honnan (mennyire fertőzött országból) érkezik az adott személy, hanem az számítana, hogy mi a státusza a Covid kapcsán, azaz van-e érvényes Covid-igazolványa (oltott-e, vagy felgyógyult, vagy friss negatív tesztet tud felmutatni).

Nagyon fontos, hogy továbbra sem tennének különbséget a módosított uniós szabályok az oltottak és oltatlanok között, hiába fogalmazott úgy tegnap Ursula von der Leyen bizottsági elnök, hogy ez már az „oltatlanok járványa” (mi viszont azt írtuk korában, hogy ez már nem az oltatlanok járványa, sőt tegnapi vélemény cikkünkben már az oltatlanok diktatúrája kifejezést használtuk). Az oltatlanok tehát friss negatív teszt eredménnyel hasonló szabályokban részesülnek uniós utazásuk során a Covid-igazolvány birtokában, mint oltott társaik, de a különbség ott fog majd egyre inkább megmutatkozni, hogy a más országbeli utazásoknál nagyon sűrűn kell egy oltatlannak friss negatív teszteredményt elvégeztetnie, ami megnehezítheti a mindennapi életét.

A heti szinten frissülő ECDC térkép is módosulni fog, több más adatot is fel fognak rajta tüntetni, így például az egyes országokbeli átoltottság szintjét is. Ezzel kapcsolatban tegnap osztott meg az Európai bizottág egy nagyon fontos és tanulságos ábrát, ami az egyik oldalon az átoltottság szintjét, a másikon az 1 millió főre eső halálozást mutatta be.

Kevesebb indokkal lehet majd mentesülni a kötelező karantén alól: a létfontosságú utazások résztvevői eddig is mentesültek a karanténszabályok alól, és most a változtatásokkal szűkítik azon indokok/személyek körét, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel.

a létfontosságú utazások résztvevői eddig is mentesültek a karanténszabályok alól, és most a változtatásokkal szűkítik azon indokok/személyek körét, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel. Mivel sok tanulmány kimutatta már, hogy a második oltást követően 6 hónappal jelentősen csökkent a védettség szintje a koronavírus-fertőzéssel szemben, ezért az uniós Covid-igazolvány tartalma is változni fog: meg tudja majd jeleníteni a rendszer azt is, ha már valaki felvette a harmadik oltást. Így a védettség státuszának igazolásában a harmadik oltás ténye is egyre fontosabbá válik az idő előrehaladtával.

