Energiaválság: a távhő- és vízmű cégekre is kéri a rezsicsökkentés kiterjesztését a székesfehérvári polgármester

Az elszálló gáz- és áramárak hatalmas többletköltséget okoznak az önkormányzati tulajdonban álló közszolgáltató cégeknek, ezért levélben arra kérte a kormányt a székesfehérvári polgármester, Cser-Palkovics András, hogy legalább átmeneti időre ezek a közszolgáltató cégek, így például a távhő- és víziközmű cégek is bemehessenek az egyetemes szolgáltatói körbe, azaz hatóságilag meghatározott, rezsicsökkentett, áron tudjanak gázhoz és áramhoz jutni.

Cser-Palkovics András szerdai Facebook-posztjában hozta nyilvánosságra, hogy milyen kéréssel fordult írásban a kormányhoz pont azokban a napokban, amikorra Orbán Viktor kormányfő is jelezte, hogy döntést fog hozni a kormány az egyetemes szolgáltatók által ellátott kör bővítéséről. Igaz a miniszterelnök múlt héten még csak a kkv-k felé történő rezsicsökkentés kiterjesztésére utalt, miközben pénteken az is kiderült, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatát lényegében befogadta a kormány és ezáltal mintegy 21 ezer kkv menekülhet be az egyetemes szolgáltatói körbe.

Amint korábbi cikkünkben rámutattunk: a víziközmű- és távhőszektor különösen nehéz helyzetben van az elszálló gáz- és áramárak miatt, mert rájuk nem vonatkozik a jelenlegi szabályok mentén az a bemenekülési lehetőség, ami az önkormányzatokra, egyházi intézményekre igen és amely mellett januártól majd várhatóan 30-35 forint körüli áron kaphatják az áramot az egyetemes szolgáltatás keretében az A1 tarifa esetén.

Éppen emiatt ragadott most tollat a fehérvári polgármester és posztjában is rögzíti:

a közszolgáltatók, például a távhőt és a vízellátást biztosító cégek azonban továbbra is piaci áron kénytelenek beszerezni az elektromos áramot és a gázt.

A posztban rámutat, hogy a gáz- és áramárak elszállásából adódó „többletköltséget pedig a mi esetünkben a SZÉPHŐ-nek, a Fejérvíznek, a Depóniának, egyébként pedig az ország területén működő minden önkormányzati tulajdonban lévő közszolgáltató cégnek ki kell gazdálkodnia, vagy pedig tulajdonosként az önkormányzatnak kellene állnia a számlát.”

A fentiek miatt tehát azt kérte szerdai levelében a polgármester a kormánytól, hogy

legalább átmenetileg tegye lehetővé az önkormányzatok tulajdonában lévő közszolgáltató cégek számára is azt, hogy amennyiben nem tudják másként megoldani, úgy az egyetemes szolgáltatás keretében (tehát rögzített keretek és árak szerint) kaphassák meg a működésükhöz szükséges áramot és gázt.

Arra is rámutat, hogy „a közszolgáltató cégeink számára nem csak az áremelkedés, de a piac teljes kiszámíthatatlansága is problémát jelent, tehát a kérésemnek nem csak anyagi, hanem stratégiai vetülete is van.” Végül bizakodásának adott hangot, hogy a kormány megfogadja a kérését, és így „garantálható a közszolgáltatásaink, akár a távhő és a vízszolgáltatás biztonságos és fenntartható működtetése”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a november 11-i Kormányinfón már jelezte, hogy a távhőszektor mindenképpen számíthat állami segítségre, igaz nem fejtette ki, hogy milyen formában és rámutatott, hogy az önkormányzati intézmények valóban tömegesen bemenekülhetnek az egyetemes szolgáltatói körbe (az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató cégekről azonban nem beszélt). Azt is jelezte, hogy már ennek is százmilliárdokban mérhető plusz állami költsége lesz.

Még Gulyás jelzése előtt az a kérés merült fel a távhőszakma részéről, hogy legalább duplázni kellene a távhőszektor nehézségeit fedezni hivatott kassza méretét 84 milliárd forint körülre, de ha végülis egyetemes szolgáltatói körbe kerülnének ezek a cégek átmenetileg, akkor a kassza ilyen mértékű megnövelésére sem lenne feltétlenül szükség. Más kérdés, hogy ha az október 1-től elindult gázév ellenére kerülnének egyetemes szolgáltatói körbe az önkormányzati tulajdonú távhős cégek, mint ahogy az most Cser-Palkovics András leveléből következik, akkor az azt jelentené, hogy menetközben nyúlna bele magánpiacon kötött szerződésekbe a kormány, noha a múlt csütörtöki Kormányinfón Gulyás azt hangsúlyozta, hogy ilyet csak legvégső esetben tennének meg, szeretnék elkerülni.

A miniszter egyébként utalt rá a november 11-i Kormányinfón, hogy egyéb ágazatoknál is vannak egyeztetések az állami segítségről, illetve az ipari fogyasztók egyetemes szolgáltatási körből való energiafogyasztására is. Utóbbira friss fejlemények alapján egyre nagyobb szükség látszik, mert gyárleállások is jöhetnek a magas energiaköltségek miatt.

Címlapkép forrása: Getty Images