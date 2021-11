Magyarország egy vöröslő góc része Európa koronavírus-térképén

Az Európai Betegségvédelmi és Járványügyi Központ (ECDC) szokás szerint csütörtökön ismét frissítette az Európára vonatkozó aktuális járványügyi térképét. Ezek az ország minden régiója továbbra is sötétvörös, Magyarország teljes területe az egy héttel korábbi közléskor váltott a legsúlyosabb járványhelyzetet mutató színre.

Updated maps are online!These maps aim to support the recommendation on travel measures in the EU during pandemic.Color-blind friendly map in the next tweet. @EUCouncil