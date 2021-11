Magyarországon is elérhetővé vált az orron át adható influenza vakcina

Portfolio 2021. november 25. 10:53

Novembertől Magyarországon is elérhető a Fluenz Tetra szuszpenziós orrspray influenza vakcina négykomponensű védőoltás, amely a WHO és az Európai Unió által ajánlott vírustörzseket tartalmazza, tű nélkül, orron át adható be a 24 hónapos kort betöltött, de 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők részére. Az elölt influenzavírust tartalmazó védőoltást más országokban már több, mint hét éve forgalmazzák, Magyarországon 2021. november közepétől a gyógyszertárakban kapható - olvasható a társaság közleményében.