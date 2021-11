Űrmérnök képzés lesz Magyarországon, a BME-n jövőre indul a szak

A műszaki és informatikai képzési terület népszerűségének további növekedésére számít az ország vezető műszaki felsőoktatási intézménye, 2022 szeptemberétől a BME speciális szakembereket képző űrmérnök és építmény-informatika mesterképzést is indít.

A jövő szeptemberben induló űrmérnök mesterképzés 5 műegyetemi kar együttműködésében jön létre; a hallgatók űripari projektekbe kapcsolódhatnak be akár az egyetemen, akár ipari partnereknél. A megszerzett tudást mind a hazai, mind a nemzetközi űrszektorban kamatoztathatják, a kutatási területen kiemelkedők pedig akár doktori (PhD) képzésen is folytathatják tanulmányaikat.

Az angol nyelvű építmény-informatikai mérnökképzéssel hiánypótló és az építőiparban is teret nyerő digitalizációt középpontba helyező programmal reagál az igényekre a BME. Az itt végző hallgatók az épített környezettel és létesítményekkel kapcsolatos kihívások informatikai, valamint építőmérnöki tudást igénylő problémáinak megoldására is alkalmassá válnak.

"Számítunk arra, hogy 2022-ben a gazdasági mellett a műszaki és az informatikai képzési területet választó jelentkezők száma is növekedni fog. Sőt, a természettudományi képzési területen is növekedést várunk. Már csak azért is, mert a Műegyetemen minden karon olyan szakembereket képzünk, akik nemcsak most, hanem tíz–húsz év múlva is alkalmasak lesznek a kor problémáinak megoldására" - mondta Bihari Péter, a BME oktatási rektorhelyettese.