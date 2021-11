Megjött a kormány döntése: ismét odacsap az összes magyar önkormányzatnak

Közel egy évvel az első kihirdetése után a kormány gyakorlatilag meghosszabbítja 2022-re is azt a szabályát, ami megtiltja, hogy az önkormányzatok emeljék a helyi adók szintjét és hogy új adót vessenek ki.

Emlékezetes, a kormány tavaly december elején hirdette ki azt a döntését, amivel megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket (a Pénzügyminisztérium akkor úgy érvelt, hogy "a kormány legújabb intézkedésével a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozásokat, a családokat és a lakosságot segíti"). Ezzel a kormány a hazai cégeknek kedvezett, viszont a koronavírus-válság által szintén sújtott településeket hozta pénzügyileg nehezebb helyzetbe. Főleg, ha arra is tekintettel vagyunk, hogy jövőre is él az iparűzési adó megfelezése a kkv-k esetében.

A Magyar Közlöny csütörtök esti számában megjelent rendeletében gyakorlatilag meghosszabbítja a tiltás idejét. A tavaly decemberi rendelet első paragrafusa ugyanis így módosul

„1. § (1) A 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.

(2) Az önkormányzatnak a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell.

(3) A települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.”

Az Orbán Viktor által aláírt szabályozás már péntektől hatályos.

A kormány döntése nem könnyíti meg a települések életét, sőt. A rendelettel lényegében az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét szűkíti tovább a kormány, amely a koronavírus-járvány okozta válság miatt eleve szűkült az elmúlt időszakban. Azt is érdemes felidézni, hogy a parlament előtt fekvő legújabb 2022-es adócsomag szintén tartalmazza a kkv-knak szóló iparűzési adó megfelezésének javaslatát, amivel 150 milliárd forintot von el a kormány az önkormányzatoktól (ezt az intézkedést eredetileg korábban szintén Parragh László, az MKIK elnöke javasolta).

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével (b) tanácskozik a Karmelita kolostorban 2020. november 8-án. Balról Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (b2), jobbról Nagy Márton miniszterelnöki megbízott, gazdaságpolitikai tanácsadó. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán