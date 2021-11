Utazási korlátozásokról állapodtak meg az EU tagállamai a szupervariáns miatt

Mind a 27 EU-s tagállam megegyezett abban, hogy utazási korlátozásokat vezetnek be a dél-afrikai régió hét országára. Ez azt jelenti, hogy ideiglenesen felfüggesztik a beutazást a következő hét országból: Botswana,

Member States agreed to introduce rapidly restrictions on all travel into the EU from 7 countries in the Southern Africa region:Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Zimbabwe. Tests, quarantine & contact tracing for incoming passengers are important. https://t.co/CXGq4S428L