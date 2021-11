Itt van 5 könyv, amiket Bill Gates szerint érdemes lesz olvasni az ünnepekkor

Közismert, hogy Bill Gates rengeteg könyvet olvas, és szokásosan közzé szokta tenni az ünnepek előtt a könyvajánló listáját, amelyet ezen a héten meg is tett. A öt kiválasztott könyv közül kettő tudományos-fantasztikus írás, hiszen mint azt egy blogbejegyzésében írta, gyerekkorában a sci-fi "megszállottja" volt. Bár idősebb korában egyre inkább a nem-fantasztikus könyvekre koncentrált, mostanában úgy találta, hogy visszavágyik azokhoz a könyvekhez, amelyeket gyerekkorában úgy szeretett.

A milliárdos azt írta, hogy fiatalkorában Edgar Rice Burroughs és Robert Heinlein műveit falta, és "számtalan órát" töltött Isaac Asimov Alapítvány-trilógiájának megvitatásával a néhai Paul Allennel, gyermekkori barátjával és a Microsoft társalapítójával.

Idén Gates ünnepi könyvajánlójában szerepel több modern sci-fi mű, amelyek "elgondolkodtatták arról, hogy az emberek hogyan használhatják a technológiát a kihívások megválaszolására". Ez nem meglepő: Gates az elmúlt év nagy részét azzal töltötte, hogy a technológiai innovációk szükségességét hirdette az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Februárban kiadta saját könyvét a témában, a "Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát, lehetőségeink a megoldást jelentő áttöréshez" címmel.

A sci-fin túlmenően Gates két, a "legmodernebb tudományról" szóló tényirodalmi könyvet is ajánlott, valamint egy történelmi regényt, amely új megvilágításba helyezte számára a történelem egyik leghíresebb alakját.

Íme az öt könyv, amely idén felkerült a listára. Ezek közül csak az első kettő kapott magyar fordítást, a többi eredeti angol nyelven érhető el.

Ha valaki mindenképp magyar nyelvű olvasmányt keres, annak ajánljuk a Portfolio választékát!

Klara és a Nap (Klara and the Sun) – Kazuo Ishiguro

Szeretem a jó robotsztorikat

- írta Gates a Nobel-díjas brit író, Kazuo Ishiguro legújabb regényéről.

A "Klara és a Nap" egy Klara nevű, napenergiával működő robot szemszögéből meséli el a történetet, aki egy súlyosan beteg gyermek társa egy disztópikus jövőbeli Egyesült Államokban. A történet disztópikus helyszíne ellenére - jegyezte meg Gates - a mesterséges intelligenciával működő robotok „nem ördögtől valók”. A könyv inkább "mesterséges barátoként" ábrázolja Klarát és más hasonló robotokat.

A mesterséges intelligencia már régóta érdeklődési - és befektetési - terület Gates számára. Egy 2015-ös Reddit "Ask Me Anything" szekció alatt megjegyezte, hogy a "szuperintelligenciával" rendelkező gépek egy nap reális fenyegetést jelenthetnek az emberiségre.

Ishiguro könyve ennek az érvelésnek a másik oldalát képviseli.

Ez a könyv elgondolkodtatott arról, hogy milyen lehet az élet szuperintelligens robotokkal. És hogy vajon az ilyen gépeket a technológia részeiként vagy valami többként fogjuk-e kezelni

- írta Gates.

Gates Notes

A ​Hail Mary-küldetés (Project Hail Mary) – Andy Weir

Andy Weir 2011-es "A marsi" című regényéhez hasonlóan, amely Gates 2020-as nyári olvasmánylistáján szerepelt, a "Hail Mary-küldetés" is egy emberről szól, aki kényes helyzetbe kerül az űrben. A főhős egy középiskolai tanár, aki egy titokzatos űrhajón ébred, és nem tudja, hogyan került oda.

Gates szerint ez egy olyan könyv, amelyet nehéz úgy leírni, hogy ne lője le előre a csavarokat. De legyen elég annyi, hogy a tanár a tudományt és a mérnöki munkát használja arra, hogy megoldja a helyzetet - írta Gates.

Szórakoztató olvasmány, és egy hétvége alatt végigolvastam az egészet.

Forrás: Gates Notes

A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence (nincs magyar fordítása) - Jeff Hawkins

1996-ban Jeff Hawkins feltalálta a PalmPilot digitális asszisztenst. Azóta - írta Gates - Hawkins "évtizedeken át gondolkodott az idegtudomány és a gépi tanulás közötti összefüggésekről", ami a márciusban megjelent "A Thousand Brains" című tényirodalmi könyvben csúcsosodott ki.

Könyvében Hawkins - aki 2005-ben társalapítója volt a Numenta nevű gépi tanulással foglalkozó vállalatnak is - azt boncolgatja, hogyan gondolkodnak az emberek az intelligencia természetéről, hogyan működik az emberi agy, és mi kell ahhoz, hogy valódi mesterséges intelligenciát fejlesszünk ki.

Az "A Thousand Brains" olyanok számára is fogyasztható, akiknek kevés háttértudásuk van az agytudományokban vagy az informatikában - írta Gates.

Tele van lenyűgöző betekintésekkel az agy felépítésébe és izgalmas utalások vannak benne az intelligens gépek jövőjéről.

Forrás: Gates Notes

The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race (nincs magyar fordítása) - Walter Isaacson

A következő könyv a listán, Jennifer Doudna biokémikus életrajza, aki 2020-ban kémiai Nobel-díjat kapott a CRISPR génmódosítási rendszerrel kapcsolatos munkájáért, amelyben a DNS-t elvágják és a géneket módosítják a betegségek kezelése érdekében. A könyvet Isaacson írta, aki Gates régi barátjának és riválisának, Steve Jobsnak az életrajzírója is volt.

A "The Code Breaker" több, mint Doudna tudományos karrierjének és felfedezéseinek életrajza. Mélyen belemerül a CRISPR génmódosítás lehetséges alkalmazásaiba, például az olyan vérbetegségek gyógyításába, mint a sarlósejtes vérszegénység - írta Gates, hozzátéve, hogy a CRISPR "az elmúlt évtized egyik legfontosabb tudományos áttörése".

A CRISPR évek óta mélyen megosztja a tudományos közösség nagy részét, főként az erkölcsi aggályok miatt. Isaacson jó munkát végez a génmódosítással kapcsolatos legfontosabb etikai kérdések megvilágításában - írta Gates - beleértve azt is, hogy az eljárás alkalmazható-e az emberi génállomány megváltoztatására a jövő generációinak szempontjából.

Forrás: Gates Notes

Hamnet (nincs magyar fordítása) - Maggie O’Farrell

A tudománytól és a technológiától eltérve kissé, az utolsó könyv Gates listáján egy történelmi fikció. William Shakespeare egyetlen fiát Hamnetnek nevezte el, Maggie O'Farrell azonos című regénye pedig az ő életét meséli el.

Hamnet 1596-ban, 11 éves korában halt meg ismeretlen okokból - bár a népszerű elmélet szerint halálának oka a bubópestis volt. Három évvel később Shakespeare elkezdte írni a Hamletet, és O'Farrell elmerül abban, hogy fia elvesztése milyen módon formálhatta a drámaíró legikonikusabb tragédiáját.

Ha Shakespeare-rajongó vagy, imádni fogod ezt a megható regényt arról, hogy a személyes élete hogyan befolyásolhatta egyik leghíresebb darabjának megírását - írta Gates.

Szerintem gyönyörűen, jól megírtan mutatja be, hogyan szakít szét a gyász egy családot

Forrás: Gates Notes

