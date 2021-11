Kiderült, mennyire volt sikeres eddig az oltási akcióhét

A hétvégén is folytatódik az oltási akcióhét, hétfőtől szombat estig már 742 ezren vettek fel oltást - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

A megjelentek 82%- a, 609 ezer fő már a megerősítő harmadik oltásért érkezett az oltópontokra, és

91 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását.

A legtöbb oltást eddig pénteken adták be, 139 520-an jelentek meg az oltásért. Az oltópontokon vasárnap is nyitva vannak, ma is akár előzetes időpontfoglalás nélkül lehet érkezni este 19 óráig.

Az oltási akcióhéten beoltottakkal együtt mostanra 6 115 235-re emelkedett a beoltottak száma, közülük 5 836 668 fő már a második oltást és 2 443 456 fő már a megerősítő harmadik oltást is felvette.

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, akinél több mint 4 hónap telt el az előző oltása óta, a harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettségi szint.

A címlapkép forrása: MTI/Komka Péter.