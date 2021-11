Energiaválság: összeomolhat a távhőellátás, az állam közbeléphet

Miután Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egyértelmű állami segítséget ígért a távhőszektornak az elszálló gázárak miatt, illetve a MET Csoport kereskedelmi igazgatója a Portfolio-nak dominószerű bedőlések lehetőségére figyelmeztetett az energiakereskedők között, ma arról ír a 444.hu, hogy a gázmotoros cégek nyerészkedése miatt tucatnyi város önkormányzata a távhőhöz szükséges gázellátási szerződése felmondásának határán áll, ami télen ellátási zavarokhoz vezethet. A patthelyzetből lehet, hogy az állam közbelépése jelenti majd a kiutat, azaz éppen olyasmi, amit a múlt héten nyílt levélben kért a székesfehérvári polgármester (akinek városát szintén érinti a gázkereskedői szerződés felmondásának lehetősége): az állami egyetemes szolgáltatás alá menekülhetnek a távhőcégek is.

Szépfy Márton, a MET Csoport magyarországi kereskedelmi tevékenységért felelős igazgatója a Portfolio-nak adott, egy hete megjelent interjúban többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a gázpiacon a jelenlegi árkörnyezetben elsősorban az jelent kockázatot, ha az ügyfélkör a szerződött alapmennyiségnél többet fogyaszt, mert kérdés, hogy a fix áron szerződött ügyfélkört a kereskedő a drasztikusan megemelkedett spot piacról el tudja-e ellátni, a jelentkező igényeket ki tudja-e szolgálni. Ha pedig nem, akkor az tovagyűrűző negatív hatással lehet a teljes ügyfélkörben, így azok az intézmények is nehéz helyzetbe kerülhetnek a gázkereskedő gondjai miatt, akik egyébként jó időben szerződtek az október 1-től indult gázévre.

A 444.hu által megírt aktuális információk erre a fenti keretre vezethetők vissza és a lényegük az alábbi: idén tavasszal 30 euró/MWh körüli áron az egész 2021-2022-es gázévre leszerződtek a gázkereskedő cégek a távhőcégekkel a szokásos konstrukcióban (elmúlt évekbeli fogyasztás körül +/-20% körüli toleranciasáv, mert nem lehet előre látni a pontos majdani fogyasztást az időjárás bizonytalanságai miatt). Amint a lap írja: az időközben elszálló gázárakat egyes gázmotoros nyerészkedő cégek úgy akarják kihasználni, hogy megkerestek önkormányzati távhőcégeket, hogy a tavasszal 30 euró körül fixált gázt adják tovább nekik, hogy abból olcsón áramot, illetve távhőt tudjanak termelni, hiszen közben az áram ára is elszállt a piacon.

Mindez viszont oda vezet, hogy

ezek a távhős cégek októberben már sokkal több gázt fogyasztottak, mint amit a kicsit hidegebb októberi időjárás, a múltbeli tény, illetve az éves gázszerződés havonta indokolt volna.

A gond abból adódik, hogy ezt az olykor a 20%-os toleranciasávnál is jóval nagyobb többlet mennyiséget a gázkereskedő cégeknek már tisztán a piacról kell beszerezniük 90 euró/MWh ár körül, miközben az éves szerződés szerint csak 30 euró körüli áron adhatnák el a távhős cégeknek.

A potenciális hatalmas veszteséget és a jövőbeli csődhelyzetet kivédendő a lap tudomása szerint a kereskedők azzal kerestek meg legalább 12 önkormányzatot (köztük, Budapestet, Szegedet, Győrt és Székesfehérvárt is), hogy módosítsák a szerződéseiket, mégpedig így: a tavasszal kialkudott 30 euró körüli áron csak az éves gázmennyiség 100%-át hajlandók eladni; az annál több fogyasztást már piaci áron értékesítik és egyébként is mindegyik esetben áttérnek a havi alapú fogyasztás vizsgálatra. Ez azt jelentené, hogy ha az éves szerződésből havonta indokolt mennyiségnél több gázt fogyasztanak, azt már piaci árak mellett tudják megtenni októbertől visszamenőleg. Ezzel a gázkereskedő a potenciális veszteségét elkerülné, az önkormányzati távhős cég viszont nyilván nem tudja hirtelen a betervezett összegnek közel a háromszorosát előteremteni, így költségvetésileg kerül bajba.

A gázkereskedők azt is jelezték ezekben a levelekben, hogy értelmezésük szerint a 100% feletti részre a piaci árak kiszámlázását a szerződések szerint megtehetik, ha pedig nem mennek bele ebbe a távhős cégek, akkor úgy értelmezik, hogy a módosítást elutasították és ezért felmondhatják a gázszerződést. Ez a gázhiány miatt a karácsonyi ünnepi szezon körül ellátási problémákhoz is vezethetne az érintett távhős lakásokban (a hatályos jogszabályok szerint már nem a gázév végéig, hanem csak 7 napra jelöl ki időközi kereskedőt az Energiahivatal, utána valakinek be kell ugrania, amiből adódhatnak átmeneti ellátási nehézségek, mint ahogy az a minap Szolnokon is megtörtént az ottani távhőszolgáltató változása miatt).

Fontos tudni, hogy ha most a kereskedők a távhősök gázszerződését felmondják, akkor a távhős cégek a teljes szükséges gázmennyiségre a mostani piaci árak mellett tudnak szerződni. Tehát anyagilag sokkal jobban járnak, ha inkább belemennek a meglévő kereskedőjükkel a szerződés módosításába, noha így is nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Éppen ezzel függ össze az, hogy a lap információi szerint a települések nagyobb része hajlik a megegyezésre, és alá fogják írni az áremelkedés lehetőségét jelentő szerződésmódosítást, máskülönben a tél nagy részében az összes gázt jóval drágábban vehetnék csak meg, vagy kérniük kellene az Energiahivatalt, hogy jelöljön ki új tulajdonost a működtetésükre. Úgy tudják azonban, hogy van néhány település – főleg a gázmotoros termelőkkel kapcsolatban lévők –, ahol még küzdenek, és azzal is fenyegetőznek, hogy közérdekű üzem megzavarása miatt beperlik a kereskedőt.

A szerződésmódosítás kényszerű aláírását kerülné el az az állami döntés, ha bejelentenék, hogy a távhőcégeket is beengedik az egyetemes, tehát rezsicsökkentéssel védett körbe,

azaz fix áron kaphatnák a gázt, amiből szintén fix áron kell távhőz szolgáltatniuk. Éppen ezt kérte múlt heti nyílt levelében Székesfehérvár polgármestere a kormánytól.

Az bizonyosnak tűnik mindenesetre, hogy a távhős cégek állami segítség nélkül nem tudják kifizetni azt a 100 százalék feletti részt se, aminek az árát megemelnék a kereskedők. A távhősök szerint lehetetlen helyzet, hogy rájuk kényszerítenek egy magasabb árat, miközben a bevételeiket nem növelhetik a törvény szerint (rezsicsökkentett áron kell továbbadniuk a távhőt), de a szolgáltatással sem állhatnak le. A kereskedők szerint pedig az a lehetetlen helyzet, hogy ők finanszírozzák a brutális drágulást, főleg olyan esetekben, amikor a gázmotoros áramtermelők remekül keresnek a kárukon – jegyzi meg a lap.

Attól viszont mindkét oldal tart, hogy az állam úgy lép közbe, hogy mindkét oldalt kipöccinti az üzletből, és ellátásbiztonságra hivatkozva állami céghez, az MVM-hez kerülnek a távhőcégek és az őket ellátó gázüzlet is.

A lap megjegyzi: lehet, hogy ezért sem jelentette még be a kormány a távhőszektornak szóló, már hetekkel ezelőtt belengetett segítséget, mert végülis akár az egész távhőszektort is benyelheti majd az állami cég az azzal járó jelentős veszteségek mellett is (a piaci árú gázvásárlás és a hatóságilag csökkentett rezsiár különbsége miatt).

Címlapkép forrása: Getty Images