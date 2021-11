Feldman Zsolt: Számunkra most minden üzemméret fontos

Javában zajlik a 2023 utáni Közös Agrárpolitika stratégiai tervének készítése, amelyet december végéig kell benyújtani az Európai Bizottságnak, azonban "állandóan egy mozgó vonat után futunk, mivel a bizottság folyamatosan változó célokat próbál meg beilleszteni" - tudatta a Portfolio-val Feldman Zsolt. Az Agrárminisztérium államtitkára azt is jelezte, hogy időarányosan jól állnak, a szakmai párbeszédek folynak. Kiemelte, hogy a stratégiai terv elsősorban a közvetlen támogatásoknál hoz majd újdonságokat, mivel ezeknél eddig ilyen dokumentumot nem kellett készíteni. Habár a végső döntést a kormány mondja ki, az év elején létrejött Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjainak szakmai meglátásai nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kormányzati döntés szülessen az uniós támogatások szempontjából létfontosságú stratégiai tervről. Megkezdődött már a gondolkodás arról, milyen vidékfejlesztési pályázatokat hirdetnek 2023-tól, de most elsősorban a jelenleg futó felhívások menedzselésére fókuszálnak. Az államtitkár szerint az agrárium termelékenysége és hatékonysága ugrásszerűen növekedhet, ha a korábbiaknál jóval több vidékfejlesztési forrást sikerül megfelelően felhasználni. Így a vidéki vállalkozások is megerősödhetnek és jobban fizető munkahelyekké válhatnak.

Melyek a 2023 utáni Közös Agrárpolitika végrehajtásához készülő magyar stratégiai terv legfontosabb mérföldkövei vidékfejlesztési szempontból? Mennyire teremtett más helyzetet, hogy ennek a stratégiai tervnek nemcsak a vidékfejlesztésre, hanem már a közvetlen kifizetésekre is ki kell terjednie?

Feldman Zsolt: Az összes többi tagállamhoz hasonlóan Magyarország feladata is az, hogy a stratégiai tervét benyújtsa december végéig.

Ugyanakkor jelenleg egy mozgó vonat után futunk, hiszen nemcsak, hogy a jogszabályok vannak még készülőben, hanem tartalmi ügyekben is mozgás van,

az Európai Bizottság folyamatosan olyan új mozgó célokat próbál még beilleszteni, amely a tervezést nem könnyíti meg. A gyakorlatban éppen ezért nagyon sok múlik azon, hogy decemberig még milyen végrehajtási szabályokkal találkozunk, amelyek azonban nem hátráltatnak bennünket abban, hogy a stratégiai terv előkészítéséhez 2019 közepén elkezdett konzultációkat folytassuk.

Időarányosan jól állunk, még idén szeretnénk egy online konzultációt is szervezni, másrészt pedig intenzív szakmai egyeztetéseket folytatunk a partnereinkkel.

Ennek köszönhetően felelősen nyújtjuk majd be december végén a stratégiai tervet, amely elsősorban a közvetlen támogatásoknál hoz újdonságokat, hiszen ott jelenik meg kötelező elemként a támogatáspolitikai eszköztárban az Agrárökológiai alapprogram, amely keretében – ha Brüsszel elfogadja a koncepciónkat - 3 millió hektárra várjuk a pályázó gazdálkodókat. Emellett új elemként megjelenik még egy támogatási forma is, amely a terveink szerint a kis- és közepes gazdaságok számára biztosít többletkifizetéseket az első hektárjaik után. A vidékfejlesztési támogatásoknál, tehát a KAP II. pillérénél, ha úgy vesszük, több tekintetben egyszerűbbé válik majd az élet. Főszabály szerint azokat az intézkedéseket alkalmazhatjuk, amelyeket most is, de a brüsszeli adminisztráció még meg nem hozott végrehajtási jogszabályai a pályánkat bizonyos mértékig korrigálhatják. Ez a kiszámíthatatlanság és bizonytalanság kockázatot jelent valamennyi tagállam számára, ezért összefogásban aktívan lépünk ezzel szemben.

Fotó: Portfolio/Pictorial Collective

Februárban létrejött a Vidékfejlesztési Kormánybizottság, amely a nevéből is adódóan kiemelten kezeli a vidék fejlesztését. Ennek a bizottságnak van szerepe, és ha igen, akkor mi a stratégiai terv elkészültében?

A Vidékfejlesztési Kormánybizottság javaslatainkat elfogadó döntései tették lehetővé már idei évben is a Vidékfejlesztési program pályázati hullámát, amelyet két ütemben indítottunk az elmúlt időszakban. A mostani előkészítő szakasz után a decemberi benyújtás előtt több stratégiai ügyben a bizottság számára a szaktárca döntési pontokat fogalmaz meg társadalom- és gazdaságpolitikai szempontból is. A végső döntést a Kormány mondja ki, de a bizottság tagjainak szakmai meglátása fontos és nélkülözhetetlen eleme annak, hogy formális kormányzati döntés szülessen a stratégiai terv benyújtásával kapcsolatban.

Korábban Nagy István agrárminiszter a Portfolio-nak adott interjúban azt nyilatkozta, hogy a legtöbb pályázat elbírálásának a már 6 hónapra redukált időtartamát tovább, 4 hónapra csökkentenék részben a folyamatok egyszerűsödésével, részben a humánerőforrás bővítésével. Ez a folyamat jelenleg hogy áll? Számíthatnak a gazdák a pályázati feltételek változására?

Azok a pályázók, akik az elmúlt hónapokban nyújtottak be támogatási kérelmeket, két dolgot tapasztalhattak, mivel kétfajta pályázatot hirdettünk meg: egyrészt a kisebb értékű, alapvetően eszközbeszerzést szolgáló, építéssel nem járó projektek megvalósításánál jóval egyszerűbb pályázati felhívással és gyorsabb elbírálással találkozhattak a gazdálkodók. A másik oldalon - a Miniszter úr által említett - a 2020 őszén meghirdetett nagy állattartó telep vagy éppen a kertészeti infrastruktúrák megújítását szolgáló pályázatoknál pedig lényegében a vállalt rövidítést már sikerült elérnünk a pályázat elbírálásában közreműködő intézményrendszerrel. Az újítások, az egyszerűbb megoldások alkalmazásai a következő időszakban is részei lesznek a pályázati rendszernek.

Ez fenntartható lesz 2023-tól, amikor jóval nagyobb összegeket kell majd kifizetni, vagy szükségesek további intézményrendszeri változtatások?

Idén hozzávetőlegesen 1100 milliárd forint értékben írtunk ki pályázati felhívásokat, amelynél nagyobb volumen a következő időszakban sem keletkezik majd egy évre vetítve. Ez a maximum keret, amelyet egy évben meg lehet valósítani. Ebből az következik, hogy ha ez így működik, akkor ez fenntartható lesz a következő ciklusban is.

Az Agrárminisztérium nemrég a Vidékfejlesztési program keretében 527 milliárd forintos új pályázati csomagot írt ki.Hogyan áll ma a felhívások meghirdetése?

Nem olyan régen jelent meg a gyümölcsültetvényekhez kapcsolódóan a tavaszi fagykárokkal szembeni eszközök beszerzését segítő pályázati kiírás, valamint a takarmányfeldolgozáshoz, illetve a vidéki turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó felhívás is. Ebből a csomagból kiterjedt kör részesülhet, mivel magában foglalja az agrár-környezetgazdálkodással, ökológiai gazdálkodással kapcsolatos felhívásokat is. Több kompenzációs támogatást meghosszabbítunk, például a Natura2000-es területekhez vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódókat.

Az egyik legnagyobb tételt a Vidékfejlesztési programban - a már Ön által is említett - agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG) elnevezésű felhívás képviseli. A korábbi konstrukcióban a 100 százalékos támogatás 300 hektárig járt, az ennél nagyobb gazdálkodók pedig sávosan kisebb összeget kaptak. A nemrég meghirdetett konstrukcióban viszont az AKG-támogatást már nem kötik üzemmérethez. Levonható-e az a következtetés, hogy a tárca szakítani kíván azzal az eddigi gyakorlattal, amely révén a Vidékfejlesztési programban a kisebb termelőket részesítette előnyben a nagyobb ágazati szereplőkkel szemben?

Nem vonható le, más a megközelítésünk. Az AKG támogatás alapcéljából érdemes kiindulni, amely környezeti értelemben hozzáadott értéket jelentő tevékenységek többletköltséget vagy az abból fakadó bevételkiesés kompenzálását szolgálja. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy egy adott hektárnyi terület kicsi, közepes vagy nagy gazdaságnál van, hiszen az azon megvalósult környezettudatos gazdálkodás ugyanannyit ér mindegyik üzemméretnél. Filozófiánk, hogy minden egyes hektár termőföld esetében vállalt környezettudatosság számunkra fontos, ezt pedig az AKG forráson belül is szeretnénk támogatni. Arról se feledkezzünk meg, hogy a tartalmi értékelési szempontok között megjelenik a kisebb gazdaságok előnyben részesítése, hiszen amennyiben a gazdaság teljes területe kevesebb, mint 300 hektár, úgy a támogatást igénylő többletpontban részesülhet.

Kisebb összeg mellett a filozófia nem tudott megvalósulni…

A mostani döntés fontos alapfeltétele, hogy a magasabb nemzeti kiegészítő forrás révén az AKG támogatást az eddigieknél jóval nagyobb, lényegében 360 milliárd forintos kerettel tudtuk erre a három évre elindítani.

Fotó: Portfolio/Pictorial Collective

2023 után, a következő Vidékfejlesztési programban még jobban tetten érhető lesz ez a filozófia?

Számunkra most minden üzemméret fontos, a 2021-es pályázatoknál is elég, ha az élelmiszeripari komplex fejlesztésekre gondolunk, ahol korábbi gyakorlatot meghaladva a mikrovállalkozástól a nagyvállalatig minden élelmiszeripari szereplő számára lehetőséget nyitottunk.

Ugyanez megtörtént a többi pályázatnál is, de úgy, hogy a kisebb üzemméretű gazdálkodóknak célzottan, számukra egyszerűbben elérhető és felhasználható módon írtunk ki pályázati felhívásokat.

Lényegében egy biztonságos, egyszerűen befutható pályát nyitottunk számukra, amelynek révén minden mezőgazdasági termeléssel foglalkozó megtalálhatta idén azokat a lehetőségeket, amelyek az ő üzeméhez, gazdaságának fejlesztéséhez szükségesek. A Kormány által nyújtott pénzügyi lehetőséggel a vidéki gazdaság fejlesztésének valamennyi szegmensére tudunk fókuszálni, az árutermelő alapanyag-termeléstől, a helyi piacra termelő kisebb gazdálkodóig egyaránt, és mindenkinek testre szabottan vagyunk képesek segítséget nyújtani, ezzel tudjuk a magyar élelmiszerfeldolgozás gazdasági motorját berobbantani.

Milyen trend figyelhető meg a jelenleg futó Vidékfejlesztési program forrásainak felhasználásában, mely felhívásokra érkezik a legtöbb pályázat?

Örömteli számunkra, hogy ennek a mostani programnak az egyik leghangsúlyosabb eleme a hozzáadott érték növelése, legyen szó élelmiszerről vagy takarmányról. A nagyobb élelmiszerüzemek fejlesztésére irányuló pályázati felhívást augusztus közepén nyitottuk meg és végül közel 400 milliárd forint értékben érkezett be pályázat, amely igencsak tekintélyes és nagyon fontos lépés lesz abba az irányba, hogy valóban magasabb hozzáadott pályára kerüljön a magyar agrárium. A másik alapvető célkitűzés a digitalizáció, a precíziós gazdálkodásra történő átállás ösztönzése, a gazdálkodók 212 milliárd forintnyi támogatásra nyújtottak be kérelmet. Látszik, hogy ezekre az általunk is fontosnak tartott területekre a tervezett forrásokhoz képest jóval nagyobb igény van. Ennek nagyon örülünk, 2023 után is prioritásként kezeljük majd.

Az utóbbi időszakban sok szó esik arról, hogy az építőiparban tapasztalható drágulás miatt az igénylők beruházásaik megvalósítása helyett inkább az elállást fontolgatják a pályázattal elnyert támogatásoktól. E területen milyen tendencia figyelhető meg?

A Vidékfejlesztési program beruházási pályázatainál nem tapasztalunk visszaadási hullámot, azonban a piaci információk alapján természetes, hogy sok projekt esetében az építőipari árrobbanás lecsengését várják, a projektgazdák alaposan mérlegelik a körülményeket.

Az állattenyésztésben - főként a baromfiszektorban - az is bizonytalanságot okoz, hogy Brüsszel betilthatja a ketreces állattartást. Érzékelhető emiatt ágazati bizonytalanság?

A baromfiketrecek kapcsán megjegyezném, hogy az Európai Bizottság egyelőre tanulmányt készít 2023-ra a ketreces tartás kivezetésére, így konkrét és azonnali döntések nincsenek, csak szándékokat lehet ismerni. Ebben a tekintetben Magyarország racionális és felelős hozzáállást vár el a tagállamoktól, az Európai Parlamenttől és az Európai Bizottságtól egyaránt. Többször hangsúlyoztuk a tudományos alapú megközelítés fontosságát, mivel szakmailag megalapozott döntést csak így lehet meghozni. Amennyiben mégis megtörténne a kivezetés a jövőben, akkor is több éves átmenet várható.

A teljes jelenlegi Vidékfejlesztési programból számítanak még “visszahulló” forrásokra, amelyekből a jövő évben lehetséges, hogy új pályázatok is megjelennek vagy 2022-ben is következő ciklus forrásának a terhére ír ki újabb pályázatokat a tárca?

A 2022-es év pályázataival kapcsolatban előkészítő fázisban vagyunk. Arra fókuszálunk, hogy a jelenleg kiírt több mint 1000 milliárd forintot kitevő felhívásokat, illetve az év végéig több mint 1500 milliárd forintot érintő döntéseket menedzseljük. Annyi érdemes megemlíteni, hogy az állattartó telepek fejlesztésére irányuló pályázati felhívás esetében már eldöntöttük, hogy jövő elején megnyitjuk újra.

A következő ciklusra vonatkozó vidékfejlesztési keretből milyen összeget köt majd le a tárca a pályázatok révén, vagyis 2023 és 2027 között mennyit lehet majd elkölteni?

Az idei év elejétől áll rendelkezésre a magasabb, 80 százalékos nemzeti kiegészítő forrás nyújtotta lehetőség, amelynek köszönhetően 1500 milliárd forinttal több költhető el a tavalyi év végéhez képest. Ennek a terhére döntöttük az év első felében a nagy állattartó és kertészeti projektek támogatásáról, hirdettünk ki új pályázati felhívásokat.

Tehát, a 4265 milliárd forintból nagyjából 1500 milliárd forintot a tavaly év végén és az idei évben kiírt pályázatokkal lényegében már lekötünk.

Ez egy nagyon erős indítása a Megújuló vidék, megújuló agrárium programnak. Fontos volt, hogy ezzel ne 2023-tól számoljunk, hanem ezt a gazdaságfejlesztési programot már most meg tudjuk valósítani. 2023 után pedig a KAP stratégiai tervben az Európai Bizottsággal kiharcolt és kialkudott metódus alapján haladunk majd.

Az előző Vidékfejlesztési programot több kritika érte amiatt, mert egyes szabályozási-technikai elemek lassították vagy nehezítették a kifizetéseket. E téren várhatók-e 2023-tól könnyítések?

Az elmúlt időszak Vidékfejlesztési programjának egyik nagy fájdalma volt, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó előlegfinanszírozásnál egy életszerűtlen biztosítékadási kötelezettség lényegében ezt a pénzügyi lehetőséget lehetetlenné tette, de ebben lesz változás Fogunk tudni előre lépni abban is, hogy kamattámogatott hitelek legyenek felhasználhatóak az innen finanszírozott fejlesztésekhez és külön tervünk van a kezességvállalási díjak kezelésére. Összegezve, hogy mennyit tudunk ténylegesen nyerni a magunk eszével és erejével, az majd a stratégiai terv elfogadását követően lesz látható.

Lát esetleg arra esélyt, hogy a támogatások feltételéül szabott KAP stratégiai tervet az EU nem fogadja el időben?

Elképzelhetetlennek tartom nemcsak Magyarország, hanem bármily uniós tagállam tekintetében, hogy a Bizottság felvállalná ezt a kockázatot. Egy ilyen elhúzódó elfogadási folyamat eredményeképpen ugyanis a mezőgazdasági termelés szempontjából alapvető fontosságú finanszírozás mögött lévő területalapú támogatások rendszerét tenné bizonytalanná.

Portfolio/Pictorial Collective

A támogatási mozgástér figyelembevételével a tárca 2027-re, illetve azt követő időszakra milyen mezőgazdaságot képzel el Magyarországon, ha a több ezermilliárdos vidékfejlesztési forrást megfelelően sikerül felhasználni?

Ha azt a történelmi bűnt, amelyet 1990 után a magyar élelmiszeriparral szemben elkövettek, sikerül a 2021-ben megkezdett nagyon intenzív fejlesztési politikával dinamikusan befoltozni, azt a strukturális hátrányt, amelyet emiatt a magyar agrárium elszenvedett, ütemesen behozni, sőt a környező országokhoz képest látványos eredményeket is produkálni, az egy nagyon fontos mérőeszköze lehet annak, hogy a forrásokat megfelelően használtuk fel. Tisztában vagyunk azzal, hogy ehhez a kellő mezőgazdasági alapanyagot is biztosítani kell.

Személy szerint egy technológiájában, infrastruktúrájában megújuló agráriumot képzelek el,

továbbá a szektor termelékenységében, hatékonyságában ugrásszerű növekedést. Úgy vélem, ezzel lesznek erősebbek a vidéki vállalkozások és jobban fizető munkahelyekké válnak a jövőben.

Címlapkép forrása: Portfolio/Pictorial Collective