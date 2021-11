G7 ülést hívnak össze a britek az omikron variáns miatt

Nagy-Britannia hétfőre összehívta a világ hét legfejlettebb iparú országát, valamint az Európai Uniót tömörítő G7 csoport egészségügyi minisztereinek rendkívüli ülését a koronavírus omikron nevű új variánsának terjedése miatt - közölte vasárnap este a brit egészségügyi minisztérium.

A Dél-afrikai Köztársaság által először november 24-én jelentett, omikron nevet kapott új SARS-CoV-2-variánst a WHO aggasztónak ítélte, mondván gyorsabb mértékben terjedhet más változatokhoz képest és az újrafertőződés fokozott kockázata is fenn áll az új típusú koronavírus eddig ismert variánsaihoz képest. Számos - elsősorban európai - ország függesztette fel a dél-afrikai országokból érkező légi járatokat. A vírusvariánst időközben több európai országban is kimutatták.

Jelenleg Nagy-Britannia látja el a soros elnökséget a G7 csoportban, amelynek rajta kívül Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Államok, Kanada, valamint az Európai Unió is tagja.

A francia egészségügyi minisztérium vasárnap este közölte, hogy feltehetően nyolc ilyen esetet sikerült azonosítaniuk. A fertőzöttek dél-afrikai államokból érkeztek Franciaországba. Az omikron variáns megerősítéséhez azonban még több napot várni kell.

