Két vadonatúj könyv került a Portfolio online könyvesboltjába

Két vadonatúj könyvvel gyarapodott a Portfolio már eddig is impozáns online könyvesboltjának kínálata. Az értékes köteteket nem csak karácsonyi ajándékcélra ajánljuk, de most év vége felé emiatt is különösen hasznosak lehetnek azok számára, akik még csak most kezdenek el azon gondolkodni, mivel lepjék meg családtagjaikat, barátaikat. Segítünk a döntésben.

Morgan Housel: A pénz pszichológiája

A pénz életünk minden területén jelen van, mindannyiunkat befolyásol, és legtöbbünket összezavar. Mindenki kicsit másképpen gondolkodik róla.

Az, hogy mennyire bánsz jól a pénzzel, nem szükségszerűen azon múlik, amit tudsz. Sokkal inkább azon, hogyan viselkedsz. A helyes viselkedés pedig – még az igazán okos embereknek is – nehezen tanítható.

A pénzre - így a befektetésre, a személyes pénzügyekre és az üzleti döntésekre – általában matematikai alapú területként gondolunk, és ekként tanítjuk. Olyan területként, ahol az adatok és a képletek egyértelműen megmondják, mit kell tenni. Ám a valóságban az emberek nem Excel-táblában hozzák meg pénzügyi döntéseiket, hanem a családi asztalnál vagy üzleti tárgyalásokon, ahol személyes történetük, egyedi világnézetük, egójuk, büszkeségük és fura ösztönzők keverednek egymással.

A pénzügyi siker nem egzakt tudomány. Egyfajta szociális készség, amelynél a viselkedésed a tudásodnál is többet számít.

Ezt a készséget nevezi a díjnyertes szerző, Morgan Housel a pénz pszichológiájának. A könyvében megosztott rövid történetekkel rávezeti az olvasót arra, hogy a pénz technikai oldalánál fontosabb az emberi tényező, és időtlen tanításokat olvashatunk vagyonról, mohóságról, boldogságról és az élet egyik legalapvetőbb kellékéről – a pénzről.

John C. Bogle: Vagyonépítés befektetési alapokkal

John C. Bogle a Vanguard alapkezelő alapítója, akinek a befektetési alapokra és a pénzügyek egészére gyakorolt hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni. Napjainkban a Vanguard több mint 4 billió dollárnyi ügyfélpénzt kezelve mindenütt jelen van. Az eredetileg 1993-ban megjelent klasszikus könyve egy olyan befektetési instrumentumra hívja fel az olvasó figyelmét, amelyre a Befektetések Klasszikusai sorozat korábbi kötetében kevés szó esett: az indexkövető alapokra.

Bogle Vagyonépítés befektetési alapokkal című könyve 3 fő témára épül:

Az indexkövető alapok elegánsan egyszerű esete

A költségek meghatározó hatása a befektetési alapok hozamára

Az adók hatása a befektetési alapok hozamára

A fenti hármas szinte alig került szóba 1993 környékén, amikor a könyv először megjelent, manapság pedig már sehol nem olvashatunk befektetési tanácsokat a fentiek figyelembe vétele nélkül.

Nyelvezete mind a zöldfülűek, mind a profi szakemberek számára érthető útmutatással szolgál egy megbízható befektetési keretrendszer kialakításához.

