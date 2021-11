Egyetlen ábra arról, milyen elképesztő sebességgel nyomja le a szupervariáns a korábbi legerősebb vírust

Az FT egy érdekes ábrát osztott meg arról, milyen gyorsan válik dominánssá az omikron névre keresztelt szupervariáns a deltához és a béta variánshoz képest. Az alábbi második ábrán azt ábrázolják, az egy százalékos elterjedtéségétől kezdődően eltelt napok függvényében milyen gyorsan válik domináns vírustörzzsé az omikron, a delta (az indiai varáns) és a béta (vagy korábbi nevén dél-afrikai variáns).

Az ábráról leolvasható, hogy

az omikron esetén kevesebb, mint 25 nappal (kb. 3 héttel) az 1%os jelenlétet követően bekövetkezik a 90% körüli dominancia, pedig aktuálisan épp a delta volt itt is a domináns változat.

A delta esetében 100 napnak kellett eltelnie ugyanettől az időponttól a dominancia eléréséig, a béta pedig 100 nap után is csak 50% körüli esetszámért volt felelős.

How did it get so many mutations? Scientists believe that the extensive changes in Omicron are the result of long-term infection in an unidentified individual whose immune system is compromised through disease or medical treatment https://t.co/BcgmKfozYX