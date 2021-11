Koronavírus: jelentős fejlődés előtt állnak a vakcinák

Portfolio 2021. november 30. 11:00

Az innovatív terápiák fejlődésének köszönhetően a következő évtizedben több betegségcsoport gyógyításában is forradalmi újítások várhatóak, és leginkább a daganatos, a ritka, valamint a mentális betegségek esetén számíthatunk áttörésre – derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) és V4-es partnerszervezeteinek közös, a régiós innovatív gyógyszervállalatok vezetőinek körében végzett kutatásából. A fejlődést biztosítja, hogy a kutatás-fejlesztés a következő években is az innovatív gyógyszeripar leginkább kiemelt üzleti területe lesz a megkérdezettek szerint. Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy fejlesztésre szorul az innovatív terápiák társadalombiztosítási befogadásának felgyorsítása. A körképben természetesen szó esett a vakcinák jövőjéről is, melynek terén a válaszolók jelentős fejlődésre számítanak.