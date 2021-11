Újabb magyar koronavírusos adat vált teljesen használhatatlanná

Az aktív koronavírusos esetek számának már hosszú ideje nincs értelme a napi adatközlésben, mivel a rendszer nem tudja követni a gyors változásokat. Ezen a héten újabb koronavírusos adat vált értelmetlenné, mégpedig a kormány jóvoltából. A baj az, hogy a lélegeztetettek száma egy nagyon fontos mutatószám a kórházak és az intenzívek terhelése szempontjából. A közvélemény mostantól semmit sem tud majd a kórházi leterheltségről.

Mindenkit meglepett, hogy hétfőn több mint 150-nel csökkent a lélegeztetettek száma az előző közléshez képest, hiszen a járványhelyzet ezt nem indokolja. Az új fertőzöttek száma nagyon magas, a kórházi kezelésre szorulók száma folyamatosan növekszik, ahogy az elhunytaké is. Tehát világos, hogy folyamatosan egyre többen szorulnak lélegeztetésre is a járvány ezen szakaszában.

A koronavirus.gov.hu nem közölte, hogy bármilyen változás lenne a lélegeztetettek számbavételében, így arra lehetett gyanakodni, hogy adathibáról van szó. A hétfői adatközlésben, mintha mi sem történt volna, egy kifejezetten alacsony, 538-as lélegeztetetti számot írtak be a múlt pénteki 695 után. Így gyanússá vált, hogy valami nem stimmel. A Portfolio úgy értékelte az adatot, hogy a lélegeztetettek esetében ilyen hirtelen visszaesés a járvány ezen szakaszában lehetetlen esemény.

Délután írta meg a 444, hogy egy orvos szerint a furcsa adat hátterében a kórházi adatszolgáltatás terén alkalmazott új módszertan állhat. Szerinte központilag változtattak a kórházi adatszolgáltatáson, „és már csak azokat lehet lélegeztetett betegnek megjelölni, akiket invazívan (intubálva, a légcsőbe helyezett tubuson keresztül) lélegeztetnek”. Az adatba tehát már nem értendők bele azok, akiket arcmaszkon vagy egyéb módon, de géppel kell lélegeztetni. A Koronavírus Sajtóközpont tájékoztatása alapján is az vonható le következtetésként, hogy külön kérnek adatokat az invazívan és a nem invazívan lélegeztetettekre.

Gondoltuk, hogy a kedd reggeli hivatalos adatközlés majd rendet tesz a kérdésben. A koronavirus.gov.hu tájékoztatójában meg sem említik a módszertani változást. A mai adat szerint már csak 513-an vannak lélegeztetőgépen, ami további csökkenés a tegnapihoz képest. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a kormányzat semmivel sem indokolta a reggeli tájékoztatóban, hogy miért és hogyan változtattak a módszertanon, másrészt a további, keddi csökkenés is nagyon különös. Ugyanis ha változott is a módszertan, akkor az alacsonyabb bázisról kellett volna újra növekedésnek indulnia a számnak, ehelyett tovább csökkent kedden (538-ról 513-ra), ami a járvány ezen szakaszában természetesen továbbra is lehetetlen esemény. Vagyis nem elég, hogy homály fedi, miért változtatott a módszertanon a kormány, az adat megbízhatósága a mai, további csökkenés miatt gyakorlatilag a nullával lett egyenlő. Könnyen lehet, hogy még a kórházakban sem világos, hogy milyen módszer szerint kell jelenteniük.

Összességében ezzel a változással teljesen inkonzisztenssé vált a lélegeztetettek idősora, és még kevesebbet tudunk az intenzív osztályok terheléséről. Az a legnagyobb gond, hogy a mostani lélegeztetett számok nem összevethetőek a korábban, módszertanváltás előtt közölt számokkal. Így egyáltalán nem tudjuk megítélni, hogy az aktuális lélegeztetett számok mennyire súlyosak a korábbi időszakkal összevetve. Az intenzívek terhelése az elmúlt hetekben egyébként valójában egyre nagyobb, amely most a hivatalosan közölt számok szintjén csökken, azonban a valóságban tovább nő, az orvosoknak egyre több beteget kell ellátniuk, ugyanis egyre többen vannak kórházban. Létszámuk a mai adatok alapján megközelíti a 7600 főt, ami már próbára teszi az egészségügyet. A historikus adatok alapján a kórházi kezeltek 10%-a szorul lélegeztetésre, így létszámuk valójában (a korábbi módszer szerint) 760 fő körül lehet, ami egyre nagyobb kihívás elé állítja az orvosokat és az ápolókat. Minderről a közvélemény azonban semmilyen információt nem kap mostantól.

Címlapkép: Getty Images