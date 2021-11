Újra törheti a fejét a Fed: mit okoz az omikron variáns?

A koronavírus új, omikron variánsa fenyegetést jelent az Egyesült Államok gazdaságára - mondta Jerome Powell az amerikai szenátus bizottsági meghallgatásán. A Fed elnöke szerint a járvány új fejleménye lassíthatja a munkaerőpiac helyreállását és tovább rombolhatja az ellátási láncokat.

A COVID-19 esetek számának közelmúltbeli emelkedése és az Omicron-változat megjelenése lefelé mutató kockázatokat jelent a foglalkoztatásra és a gazdasági tevékenységre, valamint növeli az infláció bizonytalanságát - mondta Powell.

A vírussal kapcsolatos nagyobb aggodalom csökkentheti az emberek személyes munkavállalási hajlandóságát, ami lassíthatja a munkaerőpiaci előrehaladást és fokozná az ellátási lánc zavarait.

A Fed elnöke az inflációs kilátásokról szólva elmondta, hogy nehéz előre jelezni a kínálati korlátok fennmaradását és hatását, de most úgy tűnik, hogy „az inflációt felfelé hajtó tényezők a következő évre is kitartanak”. Megjegyezte ugyanakkor, hogy sok előrejelző (köztük néhány a Fednél is) azt jósolja, hogy az infláció „jelentősen” csökkenni fog a következő évben, mivel az ellátási kapacitások mos zajló bővítése tompítani fogja a keresleti nyomást.

A világ jegybankjainak nincs könnyű dolga: a felbukkanó omikron variáns egyszerre növelheti a kínálati sokkokat, és okozhat zavarokat a keresleti viszonyokban. A stabilitást célzó monetáris politikák így az inflációs és reálgazdasági céljaik teljesítésekor is új, akár egymásnak ellentmondó kihívásokkal szembesülnek.

