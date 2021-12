Fogyóban a magyar ipar lendülete

Novemberben a beszerzésimenedzser-index értéke 52,2 pont volt - jelentette a felmérést készítő Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). Bár a mutató továbbra is az 50 pont feletti, növekedést jelző tartományban van, az utóbbi három hónapban érezhetően lefelé mutat a tendencia. A feldolgozóipar termelési mutatói nem alakultak túl kedvezően az elmúlt hónapokban, ennek fényében a friss konjunktúraadat a negyedik negyedévben is alacsony aktivitást sugall. Ugyanakkor a részindexek valamivel kedvezőbb képet sugallnak.

A bmi-t alkotó részindexek összességében továbbra is kedvező képet mutatnak: az új rendelések mennyisége továbbra is dinamikusan bővült, a vásárolt készletek mennyisége pedig még mindig erős növekedési ütemet mutat. A termelt mennyiség a múlt havival szinte megegyező ütemben emelkedett.

A foglalkoztatottság alindexe a múlt hónap óta mutat növekedést, ez novemberre is megmaradt. A szállítási átfutási idő értéke ezúttal is némileg csökkent, és továbbra is nagyon alacsony maradt és az átfutási idők hosszabbodását jelzi számos válaszadónál, még mindig utalva a globális ellátási láncok működésében érzékelhető problémákra.

Ebben a hónapban acél, acéltekercs, arany, egész nyúl, máj, papír, pulykamell, pulykanyak, sárgaréz és vas kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt alapanyagokból, alátétből, alumíniumból, címkéből, csavarból, csőből, dobozból, elektronikai és elektrotechnikai eszközökből, energiahordozókból, esztergált termékekből, fali lámpából, fémből, gumiáruból, hűtőberendezésből, kartonból, kábelekből, konténerből, kötőelemekből, lemezből, malátából, műanyagból, műanyag granulátumból, nyersanyagokból, öntvényből, papírból, papír alapanyagból, pigmentből, sörös dobozból és vasból.

Az eurózóna feldolgozóipari bmi-je jóval magasabban van a koronavírus-válság kitörése óta, noha az ellátási problémák ott is érzékelhetők.

