Néhány nap alatt rekordszintre ugrott a 15 év alatti koronavírusosak száma Magyarországon

Európa több országában a fiataloknál és gyerekeknél mutatják ki a legnagyobb arányban a koronavírust, ezért is fontos ennek a korosztálynak a beoltása. Magyarországon a 12 és 15 év közöttiek 38 százaléka kapta meg a vakcinát, a fiatalabbak oltása pedig december végén kezdődhet csak el – írja a 24.hu

A portál beszámolója elején kiemeli, hogy a delta-variáns elterjedése, illetve a későn hozott és a tavaszihoz képest viszonylag laza korlátozások hazánkban fertőzőbbé tették a negyedik hullámot, mint amilyen a harmadik volt. Hozzáteszik ugyanakkor azt is, hogy az oltásoknak köszönhetően a halálozási adatok jócskán elmaradnak a tavaszi csúcstól.

Ezt követően az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatait felhasználva azt vizsgálták, hogyan változott a fertőzések száma az egyes korcsoportokon belül. A 24.hu anyagában megállapította, hogy

Tavasszal a 25–64 évesek fertőződtek meg leginkább korcsoport-arányosan.

A sorban ezt a korosztályt követte a 15–24 éves, illetve a 65–79 éves korosztály.

Látványos változást hozott viszont a negyedik hullám, amely során már a 15–24 évesek közül kétszer annyian (százezer főre vetítve 1348-an) fertőződtek meg, mint a 65 és 79 év közöttieknél (ahol 659 igazolt fertőzést mutattak ki).

Kisebb mértékben, de a 80 évesek és annál idősebbek között kevesebb most az új megbetegedés, mint tavasszal (akkor százezer főre vetítve 775 fertőzött volt a csúcs, a legfrissebb adatok szerint 665).

Arányosan a legkevesebb pozitív tesztet a legfiatalabbak, a 15 év alattiak körében mutatták ki tavasszal (alig 0,3 százalékos érték), az utóbbi hetekben viszont drámai növekedés látszik ebben a korosztályban.

Míg november első hetében a tavaszi számokhoz hasonlót láthatunk a 14 évesnél fiatalabbak között, addig ez az érték két hét alatt 919-re ugrott – ami azt jelenti, hogy ennek a korosztálynak közel 1 százalékánál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – jegyzi meg a portál.

Kiemelték, hogy a negyedik hullámban a legfertőzöttebb korosztály továbbra is a 25–49 évesek csoportja, őket követik a 15–24 évesek, illetve az 50–64 évesek.

A beszámolóban arra is felhívták a figyelmet, hogy a súlyosabb, adott esetben halállal járó szövődményeket, illetve a kórházi ápolást jó eséllyel a vakcinákkal lehet elkerülni, éppen ezért a 12 év alattiak oltása is napirenden van. Ebből a szempontból fontos, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) korábban azt közölte, van elég vakcina a gyerekek oltására. Az első, gyermekek oltására is használható vakcinaszállítmány várhatóan december 21-én érkezik meg Magyarországra.

A portál felidézte, hogy a 16–17 éves korosztály oltása május közepén kezdődött meg hazánkban, és átoltottságuk jelenleg 57 százalékos a koronavirus.gov.hu alapján. A 12–15 éves korosztály oltása egy hónappal később indult, és mindössze 38 százalékuk kapta meg a vakcinát.

