Ráfázott a magyar gazdaság a magas gázárakra októberben

A világpiaci kínálati hiány és a fokozott kereslet miatt októberben is rendkívül magasan mozogtak a gázárak Magyarországon is, és közben az elmúlt évek legmagasabb gázfogyasztását produkálta az ország a szokásosnál jelentősen hidegebb időjárás miatt – derült ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal októberi földgázpiaci jelentéséből . Ebben a Hivatal utalást tett arra, hogy a rendkívül magas gázárak jócskán, kétszámjegyű mértékben fogták vissza a gázkeresletet az ipari fogyasztók részéről már szeptemberben is, ami termelés visszafogásokra, leállításokra utal, ahogy az egyes hírekben meg is jelent. Friss októberi ipari fogyasztói adat még nincs.