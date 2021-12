Szertefoszlott remények: így válik újra pokolivá az oltottak élete is

Az országok szerte Európában olyan lezárásokról döntöttek novemberben, amelyek részben a tavaly téli állapotokat idézik. A védekezésnek két típusa van: az országok nagyobb része csak az oltatlanok mobilitását korlátozza, kizárva őket a szolgáltatószektor egyes szegmenseiből, miközben az oltottak nagy szabadságban élnek. Másik részük viszont általános lezárásról döntött, és az oltottakat is korlátozza. A döntés felháborította a lakosság beoltott hányadát, mert az oltás felvételekor egészen más jövőképet képzeltek el. A nyugodt tél reményei szertefoszlottak - de vannak pozitívumok is. Az ugyanis látszik, hogy hosszabb távon az átoltottság növelése szigorú lezárások nélkül is megoldást jelenthetne: a magas átoltottságú országok ugyanis lényegesen lazább intézkedéseket hoztak.

A koronavírus kihasználta a hibáinkat

Amikor nyár elején 50% körüli átoltottságnál eldobtuk a maszkot, alighanem senki nem számított rá, hogy az idei karácsonyi készülődésre megint a nyomasztó hírek vetnek majd árnyékot. Európát ismét letarolta a koronavírus, a magas átoltottság ellenére új csúcsra jutottak a fertőzésszámok. Noha a vakcináció elindításakor is lehetett rá számítani, hogy valamekkora mértékű emelkedés lesz az esetszámokban, de a tavaszi hullámhoz képest lényegesen enyhébb őszi hullámra számíthattunk.

A felfutásnak alapvetően az a legfőbb oka, hogy a vakcinák adta biztonságérzetben a kormányok is sokkal enyhébb korlátozásokról döntöttek, a lakosság is sokkal nagyobb biztonságban érezte magát, és megjelent egy fertőzőbb variáns.

ezek együttes hatása miatt a járvány ismét berobbant.

A laza korlátozások és a társas érintkezések visszapattanásával a vírus valódi királyságra lelt az európai társadalomban, de nem lett volna ekkora baj, ha sikerült nagyobb átoltottságot elérni. Bebizonyosodott, hogy a deltával szemben a 60-70% közötti átoltottság nem volt elég a járvány feltartóztatására, hiszen még mindig van a társadalomban 30-40%-nyi ember, akik között szabadon terjedhet a járvány. Ráadásul a beoltottak körében is egyre többen veszítik el védettségüket: akik 2021 első hónapjaiban kaptak oltást, azok védettsége mára jelentősen gyengült, és közülük sokan megbetegszenek, néhányan meg is halnak. Mivel magasak az esetszámok, az oltottak is ki vannak téve a veszélynek, minél többször találkozik a szervezetük a vírussal, annál nagyobb az esélye, hogy az rést talál az oltás adta pajzson. A végeredmény pedig az, hogy az esetszámok tekintetében az eddig legrosszabb hullámot érjük meg Európában.

A kormányoknak lépni kellett

Fontos elmondani, hogy összességében mégis jobb a helyzet, mint egy éve ilyenkor vagy tavasszal: a vakcinák miatt a járvány nem jár együtt annyi súlyos esettel, mint a korábbi hullámok során. Hiszen bár a negyedik hullám esetszámok tekintetében új csúcsokat hozott, a halálozási adatokra ugyanez messze nem mondható el (lásd lenti grafikon). De mivel a korlátozások enyhébbek, a vírusvariáns fertőzőbb és ellenállóbb, sok országban ismét nyomás alá került az egészségügyi rendszer és a kormányoknak valamit lépni kellett.

A leghatékonyabb és leggyorsabb eszköz a kórházak telítődésének lassítására, ha a kormány a lakossági érintkezéseket korlátozza. Tavaly egészen drasztikus, az egész kontinensre kiterjedő intézkedéseket hoztak szinte minden országban (voltak kivételek, például Finnország és Norvégia, ahol lokális fellépést alkalmaztak). Emlékezhetünk, hogy éjszakai kijárási korlátozást, gyülekezési tilalmat, boltzárakat vezettek be tavaly novemberben Magyarországon, de sok európai országban még ennél is keményebb volt a szigor.

Idén is november volt a szigorítás hónapja, de a magas átoltottságnak köszönhetően azért szerte Európában az idei átlagos szigor szintje messze elmarad a tavalyitól.

Valaki az oltatlanokat korlátozza – és van, aki mindenkit

A fellépésekben alapvetően két utat látunk: az egyik országcsoport csak az oltatlanok számára döntött korlátozásokról. Számukra sok helyen elérhetetlenek az éttermi szolgáltatások, edzőtermek, mozik, valahol még a tömegközlekedés is – és persze a karácsonyi tömegrendezvényeket sem látogathatják az oltatlanok. Ezeken a helyeken tehát az oltáshoz való viszonyulás effektíve kétdimenziós korlátozásokat eredményez: az oltottak élete szinte olyan, mint a járvány előtt, az oltatlanok pedig a tavalyi bezártságot élik meg. Természetesen ott is vannak enyhe korlátozások az oltottakra, de azok enyhék (mint például a zárt térben való maszkviselés).

Van ugyanakkor egy másik országcsoport, amelyek nemcsak az oltatlanokat, de az oltottakat is korlátozzák.

Ennek a stratégiának az a lényege, hogy a lakosság összmobilitását akarják letörni, és ezzel a lehető leggyorsabban akarják visszaszorítani a járványhullámot. Épp ezért ezek a kormányok rendre úgy érvelnek, hogy a lezárások átmenetiek, néhány hétig tartanak (ez végül vagy így lesz, vagy nem). A teljesség igénye nélkül néhány európai példa, amikor a kormányzatok nemcsak az oltatlanokat, de az oltottakat is korlátozzák az alábbi intézkedésekkel:

Ausztriában november utolsó hete óta általános kijárási korlátozás van érvényben: csak dolgozni, orvoshoz, bevásárolni vagy sportolni lehet menni. Emellett kötelező a home office azokon a munkahelyeken, ahol ez lehetséges. Csak az alapvető létszükségleti cikkeket árusító boltok látogathatók csak este 7-ig, utána azok is bezárnak.

november utolsó hete óta általános kijárási korlátozás van érvényben: csak dolgozni, orvoshoz, bevásárolni vagy sportolni lehet menni. Emellett kötelező a home office azokon a munkahelyeken, ahol ez lehetséges. Csak az alapvető létszükségleti cikkeket árusító boltok látogathatók csak este 7-ig, utána azok is bezárnak. Belgiumban este 11 után zárva tartanak a kocsmák és a fogyasztás csak akkor engedélyezett, ha biztosítottak a korlátozott számú ülőhelyek. A szórakozóhelyek és a kocsmák tánctermei zárva tartanak. Az esküvők, temetések létszámkorlát mellett tarthatók meg. Kötelezővé tették a home office-t ott, ahol ez lehetséges: a munkavállalók heti egyszer rendelhetők be az irodába. Emellett a szabadtéri tömegrendezvények létszáma is korlátozott, zárt térben pedig nem tartható tömegrendezvény. Az iskolákban kötelező a maszkviselés a diákoknak és tanároknak egyaránt, és a rendszeres tesztelés is.

este 11 után zárva tartanak a kocsmák és a fogyasztás csak akkor engedélyezett, ha biztosítottak a korlátozott számú ülőhelyek. A szórakozóhelyek és a kocsmák tánctermei zárva tartanak. Az esküvők, temetések létszámkorlát mellett tarthatók meg. Kötelezővé tették a home office-t ott, ahol ez lehetséges: a munkavállalók heti egyszer rendelhetők be az irodába. Emellett a szabadtéri tömegrendezvények létszáma is korlátozott, zárt térben pedig nem tartható tömegrendezvény. Az iskolákban kötelező a maszkviselés a diákoknak és tanároknak egyaránt, és a rendszeres tesztelés is. Hollandiában az oltottakat is érintő szabály, hogy a szolgáltató egységek (kivéve a létszükségleti termékeket árulók) este 6 órakor bezárnak, az éttermek és bárok este 8-kor. A holland kormány a privát rendezvényeket is korlátozza: azokat legfeljebb négy fő részvételével lehet megtartani.

az oltottakat is érintő szabály, hogy a szolgáltató egységek (kivéve a létszükségleti termékeket árulók) este 6 órakor bezárnak, az éttermek és bárok este 8-kor. A holland kormány a privát rendezvényeket is korlátozza: azokat legfeljebb négy fő részvételével lehet megtartani. Szlovéniában az éttermek és bárok este 10-kor zárnak, és csak az ülőhelyeken lehet fogyasztani. Az éjszakai szórakozóhelyek bezárnak, és általánosan tiltott a gyülekezés – így a családi összejövetelek, esküvők is. A kulturális-, egyházi- és sportrendezvények ugyanakkor létszámkorlátozással megtarthatók. A szolgáltatóegységekben létszámkorlátot vezetnek be.

az éttermek és bárok este 10-kor zárnak, és csak az ülőhelyeken lehet fogyasztani. Az éjszakai szórakozóhelyek bezárnak, és általánosan tiltott a gyülekezés – így a családi összejövetelek, esküvők is. A kulturális-, egyházi- és sportrendezvények ugyanakkor létszámkorlátozással megtarthatók. A szolgáltatóegységekben létszámkorlátot vezetnek be. Szlovákiában egész napos kijárási korlátozás van érvényben (hajnali 1 és 5 között szabad csak a kijárás, de ennek jogtechnikai okai vannak) – kivételt képez a munkába járás, bevásárlás, orvoslátogatás. Az éttermek, nem létszükségleti szolgáltató egységek zárva tartanak.

Lehetne még találni példákat arra, hogy Európába – részben – visszatértek a tavaly téli, teljes lezáráshoz közeli állapotok. De nagyon fontos, hogy csak részben, mert a fenti országok, ahol általános (azaz az oltottakra is kiterjedő) korlátozásokat hoztak, ott is enyhébbek valamelyest a korlátozások, mint a korábbi hullámok során.

Már nemcsak az oltatlanok elégedetlenek a helyzettel

A legtöbb országban viszont csak az oltatlanok életét korlátozták drasztikus mértékben. Országonként változó, hogy az oltást elutasítók milyen korlátozásoknak vannak kitéve: van, ahol csak a tömegrendezvények, van, ahol a közösségi közlekedés, de egyes helyeken (például Olaszországban) a munkahelyek látogatása is oltási igazoláshoz (egyes országokban negatív teszthez) kötött. Nem véletlen, hogy a legtöbb ország csak az oltatlanok számára korlátozza a mozgás szabadságát, az oltottak korlátozása normál esetben ugyanis több dolog miatt is túlzó lenne:

A járvány súlyosságát meghatározó szempont, a kórházi leterheltség szempontjából az oltottak esetleges megfertőződése sokkal csekélyebb kockázatot jelent, ők ugyanis nagyjából a kórházi kezeltek 10-15%-át teszik ki országonként. A kórházi leterheltségre rövid- és hosszú távon is az oltatlanok mobilitása, megfertőződése hat döntőrészt. Ez a legfontosabb járványtani-pragmatikus szempont, de vannak ezen felül pszichológiai szempontok is: Azok az oltatlanok, akik esetleg puha ösztönzőkkel (azaz nem állami kényszerrel) meggyőzhetők lennének az oltás felvételére, elriadhatnak attól, ha azt látják, hogy az oltottak életét ugyanolyan mértékben korlátozzák. Nemcsak az oltatlanok, de az oltottak is elbizonytalanodhatnak. Közülük is főleg azok, akik a szabadságvágy és a korlátozások alóli mentesülés miatt oltattak, és most azt tapasztalják, hogy őket is korlátozzák. Ez hátráltathatja a harmadik-negyedik oltások felvételét, és a kormányzati döntések politikai megalapozását szolgáló közvélemény-kutatásokban is elutasítók lennének az általános oltási kötelezettséggel szemben.

Ha megnézzük a fenti országlistát és az Oxfordi Egyetem lenti diagramját, akkor azt látjuk, hogy

ezekben az országokban jellemzően alacsony, 70% alatti vagy azt kicsivel meghaladó az átoltottság,

míg a magasabb átoltottságú országok jellemzően (de nem szükségszerűen) inkább az oltatlan populáció mobilitását korlátozzák, míg az oltottakat érintő szigor legfeljebb a maszkviselésre terjed ki. Sőt, az olyan országokban, ahol a jogosult lakosság átoltottsága 100% körüli (például Portugália vagy Gibraltár), nem is tesz megkülönböztetést oltott és oltatlan között – hiszen alig van oltatlan az országban. Ezeken a helyeken általánosságban kifejezetten lazák a korlátozások.

Vannak országok, akik rövidre zárnák a vitát

A társadalom oltott fele tehát okkal értetlenkedhet azokban az országokban, ahol a kormányok négy-öt hónapon keresztül sikertelenül próbálták növelni az oltottságot puha ösztönzőkkel, és most a teljes lakosság – így az oltottak is – szenvedi meg az alacsony átoltottságot. Ezek a kormányok alighanem azért döntenek az oltottak korlátozásáról is, mert így hatékonyabban, ellenőrizhetőbb módon lehet visszafogni a mobilitást, és a transzmisszió csökkentésére megítélésük szerint azonnal szükség van – a kórházak leterheltsége ugyanis közelíti határait.

Bár vannak kivételek, általánosan az látszik, hogy ahol alacsony volt az átoltottság, ott könnyebben megteltek a kórházak, ezért általános lezárásokról kellett dönteni, ahol pedig magasabb volt az átoltottság, ott elég volt részleges, csak az oltatlanokra kiterjedő korlátozás, a kórházi leterheltség ugyanis nem annyira jelentős.

Eddig tehát a döntéshozók remélhették, hogy fenntartható az az ideális helyzet, hogy az oltatni szándékozók felveszik, az elutasítók pedig nem veszik fel az oltást, miközben az egészségügyi ellátórendszert nem terheli meg annyira a járvány. Ilyen helyzetben indokolatlan lenne az oltatlan réteg korlátozása és oltásra kényszerítése is, nem is felelne meg a szükségesség-arányosság elvének. A jelenlegi járványhullám tapasztalatai viszont egyre egyértelműbben azt mutatják:

az általános, mindenkire kiterjedő kötelező védőoltások bevezetése enyhébb korlátozásokat tenne lehetővé a teljes lakosságra nézve.

Egy ilyen döntés európai viszonylatban nyilvánvalóan százezres nagyságrendű emberéletet menthetne meg. De nemcsak az egyéni életek miatt lenne érthető a kötelező védőoltások bevezetése, hanem ezzel fel lehetne számolni az oltottak és oltatlanok közötti, újkeletű, de döbbenetesen mély társadalmi törésvonalat, mert megszűnne az egyéni felelősség a kérdésben. De ami társadalmi szempontból lényegesebb, a vírus-transzmissziónak drámai módon csökkenteni lehetne azzal, ha a jogosultak körében 100% körül lenne az átoltottság, és azzal mellőzhetőek lennének a legszigorúbb korlátozások. Ha Európa-szerte kötelező lenne a védőoltás, akkor a vírus országok közötti terjedésének hatásával sem kéne szembesülni.

Nem utolsó sorban a gazdasági okokról is beszélni kell, mert azok, akik két-három oltással a karjukban szabad életet élnek, az oltatlanok mellett maguk is megszenvedik a kétdimenziós védekezést. Ha ugyanis télről-télre kizárják a kormányok az oltatlanok 10-20-30%-os rétegét a szolgáltatásokból, az már szignifikáns forgalomvesztést okozhat a szolgáltatószektorban, ami a makrogazdasági hatásokon keresztül az oltottak életét is befolyásolja.

Ha az átoltottsági szintek nem nőnek érdemben, akkor a kilátások változatlanok:

várhatóan minden télen korlátozni kell a lakosság mobilitását, hogy ne teljenek meg a kórházak (ha csak nem jön egy olyan mutáns, amely gyorsabban terjed az eddigieknél, de enyhébb megbetegedést okoz - ha szerencsénk van, így lesz). Ennek alternatívája a kikényszerített teljes átoltottság, amelyről már Németország és Ausztria is döntött, és már az EU is óvatosan szorgalmazza. Nem lenne meglepő, ha a fentieket látva a többi európai ország is követné a példát. Az oltatlanok természetesen nem örülnének egy ilyen döntésnek, de az eddigiek alapján az látszik, hogy sajnos nem tudjuk a járványkezelést megúszni úgy, hogy egy csoportnak se sérüljenek a valós vagy vélt érdekei.

Címlapkép: Getty Images