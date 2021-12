Jöhet a kötelező céges oltás New Yorkban

A legszigorúbb oltottsági szabályokat tervezi bevezetni New York azzal, hogy minden, a magánszférában működő vállalattól elvárja a dolgozók kötelező oltását – ezt Bill de Blasio, New York polgármestere jelentette be.

A Financial Times cikke szerint de Blasio szerint az új szabály december 27-én lép érvénybe és minden vállalatra érvényes lesz, függetlenül azok méretétől. A polgármester kitért arra is, hogy hivatala december 15-én új szabályokat tesz majd közzé közel 184 ezer, New Yorkban működő vállalat számára, ez tartalmazni fogja a kötelező oltás további szabályait és az oltást visszautasítókkal szembeni büntetéseket is.

A polgármester azt már elárulta, hogy a tesztelés, mint opció az oltás kikerülésére, nem lesz alternatíva, hasonlóan ahhoz a tervhez, amit a Biden-kormány korábban kidolgozott az egész nemzetre vonatkozóan.

De Blasio azt mondta, hogy a kötelező oltás bevezetésére a dolgozó felnőttek körében azért van szükség, hogy fékezzék az omikron variáns terjedését a városban, ahol az utóbbi hónapban közel duplázódtak az esetszámok. Úgy tekint a lépésre, mint egy megelőző csapásra a koronavírus elleni harcban – tette hozzá.

New York polgármestere bízik abban, hogy a városban tevékenykedő cégek együttműködőek lesznek, magát a lépést is a cégekkel való előzetes egyeztetésekre alapozta, mivel elmondása szerint a vállalatok nagy félelme, hogy olyan lezárások jönnek most télen is, mint tavaly ugyanekkor.

Joe Biden még szeptemberben jelentette be, hogy a legalább 100 főt foglalkoztató cégeknél kötelező oltást vezetne be. Az előírás január 4-én lépne életbe, de azt egyelőre bírósági döntések még blokkolják.

De Blasio mindemellett a gyermekekre vonatkozóan is az egyik legszigorúbb intézkedést jelentette be: a 12 éven felülieknek is kétszeresen oltottnak kell lenniük ahhoz, hogy étteremben ehessenek, szórakozóhelyre vagy edzőterembe járhassanak. Az 5-11 év közötti gyermekek is minimum egy oltás birtokában vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

