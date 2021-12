Ausztria megszünteti a zárlatot a beoltottak számára

Ausztria a hétvégén megszünteti a Covid-19 elleni védőoltást kapott, vagy a vírusból felépült emberek országos zárlatát, ugyanakkor továbbra is korlátozza a közéletben való részvételt azok számára, akik nem hajlandók beoltatni magukat.

A kormány szerdán találkozik a regionális vezetőkkel, hogy felmérje, milyen intézkedésekre van szükség a járvány megfékezéséhez és a "csökkenő esetszámok tendenciájának trenddé alakításához" - mondta Karl Nehammer kancellár.

Az intézkedéseknek köszönhetően a 100 000 lakosra jutó 7 napos fertőzések száma a felére csökkent a zárlat kezdetekor mért 1110-ről, még akkor is, ha az intenzív osztályok kihasználtsága továbbra is rekordközeli.

Ausztria éppen akkor akarja megkezdeni a korlátozások csökkentését, amikor Európa más részein tovább szigorítanak az egyes országok. Franciaország hétfőn közölte, hogy négy hétre bezárja az éjszakai szórakozóhelyeket, miközben az omikron-változat körüli bizonytalanság miatt világszerte gyorsan korlátozzák az utazást. Lengyelország kedden online iskoláztatásra tért át a meghosszabbított szünidő alatt, és kötelezővé tette az egészségügyi dolgozók és a tanárok számára a védőoltásokat.

Ausztria a múlt hónapban vezette be az országos lezárást, nemcsak a fertőzések megfékezése, hanem az átoltottsági arány növelése érdekében is, amely alapján továbbra is az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által nyomon követett országok alsó felében van.

Ausztria hétfőn beiktatott kancellárja elmondta, hogy bizonyos korlátozások továbbra is fennmaradhatnak a szállodák és éttermek esetében, és a regionális vezetőknek lehetőségük van szigorúbb helyi intézkedések bevezetésére.

A bécsi önkormányzat azt tervezi, hogy hétfőtől újra kinyithatnak az üzletek és a szolgáltatások a beoltottak számára. Néhány lezárt helyre, például az éttermekre és a szállodákra még legalább egy hetet várni kell, részben az omikron változat körüli bizonytalanság miatt - mondta Michael Ludwig polgármester kedden.

Ausztria egyike azon kevés európai nemzetnek, amely a legszigorúbb korlátozásokat vezette be a járvány legújabb hullámában. Azt is tervezi, hogy februártól kötelezővé teszi a védőoltásokat, és pénzbírsággal sújtja az ellenszegülőket.

Ha készek elfogadni a tudományos eredményeket, beoltatni magukat és megvédeni másokat, akkor visszanyerik a szabadságukat

- mondta Nehammer.

(Bloomberg)

Címlapkép: Getty Images