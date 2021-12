Itt a friss európai növekedési rangsor: Magyarország az utolsók és elsők közt van egyszerre

Portfolio 2021. december 07. 11:24

Közzétette az Eurostat a második negyedéves európai GDP jelentését, amely tartalmazza az összes tagállam gazdasági növekedését és ezek rangsorát is. Magyarország a negyedéves alapú növekedési rangsorban a legutolsók között van az eurózónában, ami azt jelenti, hogy az aktuális növekedési ütem nálunk lassult be az egyik legjelentősebb mértékben. Ez azért lehetséges, mert Magyarország (és jellemzően a balti országok, illetve a régióból Románia is) már a kilábalás későbbi szakaszában jár, azaz ledolgozták a visszaesés nagy részét. Ez látszik az előző év azonos időszakához viszonyított növekedésben is.