Zöld hitel nélkül komoly veszélybe kerülhetnek a vállalatok zöld projektjei

December 5-ig tartott a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó, ahol számos magyar, és a régióból érkező vállalat is a kiállított. Közülük mutatunk be néhányat: egy gazdaságos autómosó szolgáltatót, egy repülőgépgyártót, és egy olyan céget is, amely a zöld finanszírozás kritériumainak való megfelelésben segíti a vállalatokat. Az utóbbi cég vezetőitől megtudtuk egyrészt, hogy a jelenlegi emelkedő kamatkörnyezetben egyre sürgetőbbé válik a vállalati zöld hiteltermékek bevezetése, ha el akarjuk kerülni az új zöld projektek visszaesését, másrészt azt is, hogy az önkormányzatok és az egyetemek hosszú távú zöld stratégiája legalább olyan fontos a klímacélok elérésében, mint a vállalatok átalakulása.

A vállalatok, az önkormányzatok, és az egyetemek zöld átállásának is épp itt az ideje

Az MKB Consulting fő profilja a vállalatfinanszírozási tanácsadás, melyben kiemelt szerep jut a fenntartható fejlesztések finanszírozásának. A cégen belül egy külön csapat foglalkozik ezzel a területtel, amely főként a Zöld Finanszírozási Keretrendszerek készítését (ide tartozik például a zöld kötvény keretrendszer) és az ESG tanácsadást foglalja magába.

Boros Áron, az MKB Consulting vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban elmondta, hogy a zöld finanszírozási tanácsadás a jegybank kötvényprogramjával párhuzamosan erősödött meg. Nagy lökést adott a piac számára a kereskedelmi bankokra vonatkozó MNB Zöld Ajánlás, valamint a tőkekövetelményekre vonatkozó szabályozás módosítása. Annak, hogy a zöld instrumentumokat jegyző pénzügyi intézmények tőkekedvezményt kapnak, árazási hatása is van. Az ügyfelek ezáltal pénzügyi alátámasztást kapnak a hosszú távú szemléletről. Hozzátette azonban azt is, hogy:

A kamatkörnyezet emelkedése komoly veszélyt jelenthet, a finanszírozáshoz jutás, és a beruházási kedv csökkenését idézi elő. Már látunk olyan ügyfeleket, akik beruházást halasztanak, vagy, akik finanszírozástól esnek el.

Boros Áron MKB Consulting Zrt., vezérigazgató 2015 óta az MKB Csoport tagjaként működő MKB Consulting Zrt. vezérigazgatója és az igazgatóság elnöke. Az MKB Consulting ESG tanácsadási, valamint a zöld vállalati és intézményi finanszírozási terület

Kovács Bálint, a cég Zöld vállalatfinanszírozási és ESG tanácsadási területének vezetője ennek kapcsán elmondta, hogy az MNB ajánlása már kimondja, hogy a pénzügyi intézmények a kockázatértékelési modelljeikben, illetve a finanszírozási döntések során, vegyék számba a közép és hosszú távú zöld szempontok vizsgálatát. Az erre vonatkozó akciótervet szeptemberben adták le az intézmények, de a termékfejlesztés még nem történt meg.

Még nincs vállalati zöld hitel, pedig az emelkedő kamatkörnyezet is indokolttá tenné. Ha a vállalati zöld hitel kedvezőbb finanszírozási feltételeket kínálna, az a zöld beruházásoknak és a kkv szektor hitelfelvételi kedvének is nagy lökést adna, akik a zöldkötvény-kibocsátásból eddig többnyire kimaradtak, az ugyanis a legnagyobb vállalatokat célozta meg.

- mondta el Kovács Bálint. A szakértők arról is beszámoltak, hogy nemcsak a vállalati szegmensnek, hanem az önkormányzatoknak és az egyetemeknek is jóval nagyobb ösztönzésre lenne szüksége a zöld átmenetet illetően. A városi önkormányzatokat még csak most kezdik felkészíteni zöld stratégiával, másrészt a stabilitási törvény korlátozza őket abban, hogy az EU-s vissza nem térítendő támogatáson túl, másféle finanszírozást is igénybe vegyenek.

A zöld projekteket főleg hitel, vagy kötvénykibocsátásból finanszírozzák a nyugati országok önkormányzatai. Finanszírozási megkötések nélkül, itthon is ösztönzésre lenne szükség, hogy a településeken beinduljanak a zöld fejlesztések. Ezek nélkül a hosszú távú klímacélok elérése is veszélybe kerülhet.

- tette hozzá a Boros Áron. Az önkormányzatok mellett az egyetemek zöld átmenete is támogatást igényel, ennek kedveznek a most zajló átalakulások, az intézmények önálló gazdálkodásának kialakulása. Az egyetemek gazdaságilag komoly súlyt képviselnek, valamint tudásközpontként vannak jelen, vagyis a szemléletüket rengeteg hazai és külföldi diáknak adják át, ezért sem mindegy, hogy mit közvetítenek.

"A 2030-as és a 2050-es klímacélok elérése érdekében nem elég, hogy az egyetemeken zöld témákban oktassanak, ezen túl az ESG elemeit az intézményi működésbe is be lehet, és kell is emelni. Vannak bizonyos feltételek, amiket az ITM meghatároz az egyetemi vagyongazdálkodás kapcsán, ezek egy része egybeesik az ESG kritériumokkal. Ilyen például a külföldi tanulók bevonzása" - emelte ki Kovács Bálint. Mindezek még inkább abba az irányba mutatnak, hogy most jött el az idő az egyetemek zöld átállására.

Jöhetnek az elektromos kisrepülők

A Magnus Aircraft egyedi és funkcionális repülőgépek gyártásával foglalkozik, a modellek kialakításánál a biztonságos repülés mellett, tekintettel vannak a környezetbarát és gazdaságos repülési teljesítményre.

A cég által gyártott kétféle repülőgép típus:

Fusion Business

Fusion Premium

A Fusion Business modell az egymás melletti üléselrendezéssel alkalmas vészhelyzeti kiképzésre, a választható kiegészítője pedig lehetővé teszi, hogy többféle vitorlázó gépet vontassanak vele. Mindkét modellbe beszerelhető a Rotax 912 típusú motor, aminek egyik előnyös tulajdonsága a gazdaságos teljesítmény. A Fusion Premium repülőgépeknél a belső és külső dizájn is az ügyfelek elképzelése alapján valósul meg. Festett vagy fóliázott külső kialakítással készülnek a gépek, belül széles pilótafülkével, amihez kompozit, műanyag, fém, textil, vagy bőr borításokat lehet választani, csakúgy, mint a műszerfalhoz. Az ilyen típusú repülők 150 literes és 20 kilogrammos csomagtéri kapacitással rendelkeznek.

Ezeknek a géptípusoknak a fogyasztása kevesebb, mint egy Cessna márkájú gép fogyasztásának a fele, ezáltal kisebb környezeti kibocsátást generálnak. A gyártás során sokszor kompozit anyagot használnak, amelynek az előállítása kevesebb energiát igényel, és azt is majdnem teljesen megújuló forrásokból nyerik.

A Magnus Aircraft Zrt. és az Óbudai Egyetem november elején döntött arról, hogy túrautakra alkalmas, elektromos hajtású repülőgép-fejlesztésbe kezd, ami a közös kutatási és fejlesztési projektek megvalósítás is jelenti. Az együttműködés hosszú távú célja pedig, hogy ezt követően nagyobb, 4-6 üléses hibrid, és elektromos repülőgépeket is fejlesszenek, valamint további közös k+f tevékenységeket is végezzenek. Az új típusú légijármű létrehozása érdekében az egyetem a hajtáslánc tervezésével, a Magnus Aircraft szakemberei pedig a géptest kialakításával, összeszerelésével és tesztelésével foglalkoznak.

Planet Budapest 2021, kép forrása: Mudra László/Portfolio

Autómosás néhány deci vízzel

A Cleango egy magyar startup, amely gyors és környezetkímélő autómosással foglalkozik Budapest területén. Az általuk nyújtott szolgáltatást online felületen, bankkártyás fizetéssel lehet megrendelni, és akár úgyis teljesíteni tudják a megrendelést, hogy az autó tulajdonosa egyáltalán nem tartózkodik a környéken, csak megadja a parkoló autójának a pontos helyét.

Az autómosás egy olyan kényelmi szolgáltatás, amely során több tíz, vagy akár száz liter vizet elhasználunk a Föld vízkészletéből, miközben a globális vízhiány egy valós, és égető problémaként van jelen. A Cleango egyik legfontosabb alapelve, hogy tudatosan használva a létező alternatív technológiákat, minimális ökológiai lábnyommal végezze az autók mosását.

Az átlagos autómosásnál használt 110 liter helyett, mindössze 4 deciliter vizet használnak fel.

Ezt úgy tudják elérni, hogy egy speciális, nanotech koncentrátumot desztillált vízzel vegyítenek. A megrendelt mosáshoz a kollégák elektromos kerékpárral és saját felszereléssel érkeznek, a mosó koncentrátum használata miatt pedig vízelvezetésre sincs szükségük. A koncentrátum az autó felületére kerülésével egy biztonsági réteget képez a tisztítandó felület, és az eltávolítandó koszréteg között, ezáltal utóbbi, biztonságosan eltávolíthatóvá válik.

Planet Budapest 2021, kép forrása :Cleango

A felsorolt cégek mellett számos más kiállító várja a látogatókat a Planet Budapest 2021-en. Az esemény médiatámogatója a Portfolio.

Címlapkép forrása: Getty Images