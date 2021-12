Brutális ábrákat rajzolnak a mai inflációs adatok

A ma megjelent novemberi inflációs adat 7,4%-os értékével 14 éves csúcsot jelent. Ennek fényében már nem meglepő, hogy az inflációt mélyebben megvilágító mutatók is igen látványos görbéket rajzolnak ki.

Novemberben 7,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a tavalyi év hasonló időszakához képest, ez 2007 decembere óta nem látott szintet jelentett – közölte a KSH szerda reggel. Az októberi 6,5%-os áremelkedés után az elemzők számítottak arra, hogy novemberben 7 százalék fölé emelkedik az infláció. A Portfolio konszenzusában 7,3%-os érték szerepelt, azonban a szerda reggel közölt adat egy kicsivel még azt is meghaladta.

Ennél is magasabbra kúszott az elmúlt három hónap évesített maginflációs mutatója. Ez az index a frissebb folyamatokra koncentrál, és így csak az utóbbi egy negyedév áralakulását figyeli. Így azt mutatja meg, hogy mekkora lenne a maginfláció, ha egy évig úgy drágulnának a termékek, mint ebben a rövidebb időszakban. A mutató 7,7%-ra ugrott novemberben, és jól jelzi az éven belül gyorsulást, hogy az éves maginfláció "még csak" 5,3%-on áll. Virág Barnabás MNB-alelnök szavai szerint egyébként ez utóbbi mutató még 2022 nagy részében tovább fog emelkedni.

Mint a fenti ábrán látható, ilyen magasan a mutató az elmúlt másfél évtizedben csak ritkán állt. Ráadásul korábban a megugrás az év eleji áfaemelésekre volt visszavezethető, aminek a hatását az "évesítés" felnagyította. 2022 elején egyébként szintén várhatók olyan hatások, amelyek felfelé hajtják az árakat, noha nem adóoldalról. A minimálbéremelés, az egyszeri juttatások az eleji szokásos átárazási döntéseknél bátrabb emelésekre ösztönözhetik a gazdaság szereplőit.

Ma délelőtt tette közzé a Magyar Nemzeti Bank is az alternatív inflációs mutatóit. Eszerint a mutatók 2004-ig visszanyúló történetében sem a keresletérzékeny termékek, sem a ritkán változó árú termékek drágulása nem volt ilyen magas, mint most.

Értékelésében az MNB megállapítja, hogy a keresletérzékeny termékek és az élelmiszerek inflációs hozzájárulása nőtt, illetve az átárazás magasabb üteme általánosan megfigyelhető. A globális nyersanyagár-emelkedés fokozatosan egyre szélesebb termékkörben jelenik meg a fogyasztói árakban. A műszaki cikkek árnövekedésében emellett szerepet játszhat a globális félvezetőhiány hatása is. Bár abban, hogy az infláció ilyen magasan jár jelentős szerepe van az üzemanyagok drágulásának, a jegybank alábbi ábrája mutatja, hogy enélkül is nagyon felgyorsult az infláció az év második felében:

Arról még reggeli cikkünkben írtunk, hogy az infláció természetének óriási változását mutatja a tartós fogyasztási cikkek jelentős drágulása. Az elmúlt évtizedekben hagyományosan ez a termékkör volt az inflációt hűtő hatású, mivel a külső környezet igen alacsony inflációt biztosított az importtermékek körében. Most ez nagyon megváltozott. A nyersanyagárak és az energia drágulása, valamint az élénkítő politikák a külső inflációt is ellódították, így a dezinflációs hatás eltűnt. Ráadásul a forint árfolyamváltozása nemhogy tompította volna, még erősítette is ezt a hatást a gyengülés miatt. A jegybank ábrája ezt is látványosan mutatja (a piros oszlopot érdemes figyelni):

A hosszabb távú inflációs kilátások szempontjából talán a legkellemetlenebb hír, hogy novemberben a várakozások is érdemben emelkedtek, a tendencia felfelé mutat és értékek bőven a jegybanki célsáv felett alakul.

Címlapkép: Getty Images