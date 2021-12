Célpont lehet Magyarország is - Akvizíciókat tervez a francia baromfifeldolgozó óriás

Akvizícióban gondolkodik Franciaország legnagyobb baromfifeldolgozó vállalata, az LDC, amely növekedési stratégiája részeként vizsgálja az európai felvásárlásokat olyan piacokon vagy azok környékén, ahol már jelen van. Jelenleg vizsgálja a Magyarországgal szomszédos országokat is - mondta a Reutersnek a Philippe Gelin, a csoport nemzetközi piacokért felelős vezetője.

Philippe Gelin, a csoport nemzetközi piacokért felelős vezetője elmondta, hogy a csoportnak jelentős piaci részesedése van Franciaországban, ahol a baromfipiac 40%-át és a hűtött csemegepiac 50%-át birtokolja - tette hozzá.

Ismertették, hogy a csoport 2020/21-ben 4,4 milliárd euró árbevételt szerzett, ebből 830 millió euró Franciaországon kívüli exportpiacairól származott. Az LDC a nemzetközi terjeszkedést 20 évvel ezelőtt kezdte meg egy lengyelországi vállalat, az Európai Unió legnagyobb baromfitenyésztésének átvételével. Ezt követően többségi részesedést szerzett egy magyarországi baromfiüzletben, egy belgiumi import-export cégben, és az év elején a walesi Capestone baromfiipari vállalatban, amely az Egyesült Királyság szabadtartási és biopiacának 7%-át jegyzi.

2018-ben a vállalat a magyar Tranzitot vásárolta meg, amellyel a francia cég magyar kacsa- és lúdfeldolgozó bázist akart szerezni, valamint egy számottevő exportcsatornát Németország felé.

Az LDC az új piacokra lépéskor a családi vállalkozások felvásárlását részesíti előnyben, de továbbra is nyitott más lehetőségekre – mondta Gelin, aki jövőre veszi át a vezérigazgatói posztot, de továbbra is a nemzetközi divízió élén marad. "Az LDC-csoport a lehetőségek függvényében képes nagyobb akvizíciókat végrehajtani" - tette hozzá. Gelin szerint a többségi részesedéssel olyan vállalatokat célozhatnak meg, amelyek évi 200 millió eurós (225 millió dolláros) árbevétellel rendelkeznek.

"Mindenekelőtt erősíteni szeretnénk a lengyelországi, magyarországi és brit akvizíciókkal, olyan helyeken, ahol már jelen vagyunk"

- húzta alá, hozzátéve, hogy a csoport más európai országokat is vizsgál, köztük a Magyarországgal szomszédos országokat is – mondta. A csoport több potenciális partnerrel is kapcsolatban áll, mondta Gelin, aki ennél további részletet nem osztott meg.

Ez a bejelentés nagyon közel van a francia köztársasági elnök Emmanuel Macron hétfői magyarországi látogatásához. A terv szerint a francia államfő kétoldalú megbeszélést folytat Áder János köztársasági elnökkel, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel.

