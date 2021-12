Évtizedes árrobbanás rázza meg Magyarországot – Semmi jóra nem számítanak a szakértők

A várakozásokat kissé meghaladva, 7,4%-ra emelkedett az infláció novemberben az előző havi 6,5%-ról az igen széleskörű áremelkedés miatt. Az erősödő árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció 5,3%-ra emelkedett, ami bőven felülmúlta a várakozásokat. Az egyre tartósabbnak ígérkező magas infláció miatt szükséges volt a kamatemelési ciklus elindítása, ráadásul még számos felfelé mutató kockázatot jelentenek a nyersanyagárak másodkörös hatásai, az újranyitás miatt felrobbanó kereslet, amit a kínálat lassabban tud követni, a munkaerőhiány miatt várhatóan érdemben megugró bérek, így az MNB a kamatemelési ciklus gyorsítására kényszerülhet – írja elemzésében Suppan Gergely, a TakarékBank vezető elemzője.

Az üzemanyagárak 480 forinton való maximálása még nem jelentkezett, ami a következő hónapokban némileg mérsékelheti az inflációt, ugyanakkor a tőzsdei gázárak elszállásának még beláthatatlan következményei lehetnek.

- vélekedett Suppan.

A következő hónapokban bázishatások miatt már mérséklődhet az infláció, azonban a számos terméket érintő nemzetközi hatások miatt messze magasabb lesz, mint amire korábban számítani lehetett. „A vártnál jóval szélesebb körű, és meredekebb áremelkedések hatására az idei inflációs várakozásunkat 5%-ról 5,1%-ra, jövőre évit pedig 4,7%-ról 5%-ra emeljük, továbbra is érdemi felfelé mutató kockázatokkal, amit a globális alapanyag-, nyersanyag-, alkatrészhiány, a nemzetközi szállítási árak elszállása és a globális energiaválság okoz” – emeli ki Suppan. Úgy látja, hogy

az inflációra emellett a jelentős béremelések, a bérköltségek érdemi növekedése, a lakosság többletjövedelmei miatt várható keresletélénkülés is kockázatot jelent.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza is arra mutat rá, hogy szinte minden drágul. A kiadások részletes adatai alapján a KSH által számszerűsített 140 termékkör közül 129-ben nőttek az árak, vagyis a fogyasztói kosár 92 százalékban drágulást mértek. Ez egyértelműen jelzi, hogy mennyire széles az inflációs nyomás ma Magyarországon.

Habár november közepe óta maximalizálta a kormányzat a fogyasztói árat, mivel a KSH adatfelmérése az adott hónap első és huszadik napja között történik meg, így az üzemanyagok ára a statisztikai felmérés alapján jelentősen emelkedett, havi alapon 2, éves alapon közel 38 százalékkal.

A szolgáltatások inflációja is jelentősen gyorsult, novemberben elérte a 4,6 százalékot, ami szintén erőteljesen gyorsította az általános inflációs mutatót. A sort még nagyon sokáig folytathatnánk, hiszen szinten minden egyes főbb csoport inflációja gyorsult. Ez alól kivételt az alkoholos italok és dohánytermékek csoportja jelent, ahol minimálisan mérséklődött az év/év áremelkedési ütem, de még így is 11 százalékon áll – írja Virovácz Péter. Szerinte

egyértelműen kijelenthető tehát, hogy az inflációt már nem kínálati sokkok vezérlik, hanem megérkeztek a másodkörös hatások.

A nyersanyagok és a munkaerő költségének emelkedése egyre szélesebb körben épül be az árakba. A vállalatok árazási ereje egyre erősödik, hiszen az aggregált kereslet továbbra is felfutóban van, miközben a kínálat még mindig korlátos. Aligha várhatjuk, hogy ebben érdemi változás következik be az előttünk álló hónapokban – írja Virovácz. A kínálati zavarok, vagyis az energiaválság, a szállítási problémák, a munkaerőhiány, az alkatrészhiány 2021 végén, 2022 első felében is velünk maradnak. Eközben a fiskális politika tovább élénkíti majd az aggregált keresletet, a munkabérek jelentős növekedésével egyetemben. Ezek alapján a következő hónapokban is rendkívül magas inflációval számolhatunk.

Szinte borítékolható, hogy a decemberi infláció is 7 százalék felett marad, de még a jövő év első negyedévében is bőven 6 százalék feletti inflációval számolhatunk

– mondja az ING szakértője.

Mindezek alapján a Magyar Nemzeti Bank kamatemelési ciklusa folytatódhat a következő hetekben. Várakozása szerint az effektív kamat legalább 4,25 százalékra emelkedik majd a következő év első felére. Hogy ennél is magasabbra megy-e, az csak azon múlik, hogy mikor indul el a költségvetési szigorítás. Az a költségvetési szigorítás, ami a beérkező adatok fényében egyértelműen szükséges az infláció megfékezéséhez – zárja elemzését Virovácz.

Regős Gábor, a Századvég makroközgazdásza szerint kedvezőtlen hír, hogy dinamikusabbá vált novemberben az élelmiszerek, a ruházkodási cikkek és a szolgáltatások drágulása is. Ezt részben az inflációs várakozások erősödése, részben a növekvő energiaárak magyarázzák, melyek a világpiaci energiaárak növekedéséből fakadnak. Ez a háztartásokat közvetlenül nem érinti, tekintettel a hatósági árra, közvetetten, a vállalati szektor révén, azonban van hatása az inflációra. A tartós fogyasztási cikkek gyorsuló árnövekedésében szerepet játszhattak a gyártási nehézségek, az alapanyagok hiánya – tette hozzá. Regős szerint

Az infláció emelkedésében tehát több, Magyarországtól független ok is szerepet játszik, ám azt felfelé húzzák belföldi okok is, mint például a magas kereslet és a gyenge forintárfolyam.

A mai inflációs adat a várakozásoktól érdemben nem tér el, így bár a monetáris politika várhatóan tovább szigorodik, de a korábbinál nem gyorsabb ütemben. Decemberben a pénzromlás gyorsulása már remélhetőleg megáll, esetleg némileg csökken is az inflációs mutató értéke. Jövőre az infláció 5 százalék körül alakulhat, melyben nagy szerepe lesz a már megtörtént áremelések áthúzódó hatásának. Több tényező, például a jövedékiadó-emelés, ugyanakkor már a bázisba kerül, így azoknak nem lesz inflációgeneráló hatása - véli Regős. Kérdés, hogy az év elején a vállalkozások mekkora mértékű áremelésről döntenek, illetve kockázatot jelent az ellátási láncok tartós sérülése és a magas energiaárak tartóssá válása is.

