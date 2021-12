Folyamatos krízishelyzetben a világ – Hogyan alkalmazkodhatunk az új helyzethez?

Közhely, hogy a világ változik, hiszen minden változik, ami létezik. Egy szervezet szempontjából azonban egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire összetett egy változás, milyen dinamikával megy végbe, mekkora az időtávja. Napjainkra a technológia rendkívül gyors fejlődése, valamint a világot lassan két éve sújtó COVID-járvány mélyreható és tartós változást idézett elő a vállalatok működési környezetében. Ha úgy tetszik, a világ permanens krízishelyzetben van, márpedig válság idején sokkal több a változás, a kilengések amplitúdója is lényegesen nagyobb, mint békeidőben, s mindebből következően kevésbé kiszámíthatók a működési peremfeltételek. Ehhez a helyzethez, tetszik vagy sem, alkalmazkodni kell. Ellenkező esetben nyugodtan lehet csomagolni, mert előbb-utóbb a kevésbé rugalmas cég kipontozódik a piacról. Az alkalmazkodás egyik eszköze az agilis szervezeti modell, amely adott helyzetek gyors és hatékony kezelését teszi lehetővé. Mit „tud” ez a modell, hol vannak, vannak-e határai, és létezik-e alternatívája?

Jóféle jelzőrendszer

Ahhoz, hogy egy szervezet agilis struktúrában tudjon működni, elengedhetetlen, hogy legyen egy alapos, számos mutatót magában foglaló, jóféle jelzőrendszere. Olyan, amelynek alkalmazásával képes annak eldöntésére, hogy egy változás gyakorol-e hatást a működésére, s ha igen, akkor milyen mértékűt. Ez így leírva egyszerűnek tűnik, ám a legtöbb cégnek jellemzően csupán pénzügyi és múlt alapú jelzőrendszerei vannak. Az agilis működéshez azonban olyan mutatórendszerre van szükség, amely nem csupán arról ad tájékoztatást, hogy mi történt a múltban, hanem arról is, hogy mi fog történni a jövőben akkor, ha az adott irányba és az adott ütemben halad a cég.

Amelyik azt is megmutatja, hogy például hány innovatív gondolat, ötlet keletkezik egy cégnél adott idő alatt, s közülük mennyi valósul meg;

mennyi idő alatt születnek meg a döntések; mennyi idő kell ahhoz, hogy egy változás végbe menjen a szervezetben;

mennyire tudnak azonosulni a munkatársak a változásokkal;

hogyan kommunikálják azokat; az alkalmazottak,

különösen a vezetők mennyire képesek átvinni az operációba az ötleteket és így tovább.

Ha például egy cégben egy nagyobb változás 1,5 év alatt zajlik le, akkor ezen erősen el kell gondolkodni, mert azt jelzi, hogy a szervezetben nincs meg a gyors változásokhoz szükséges alkalmazkodás képessége. Ebben az esetben, ha a vállalat szeretne jó eséllyel a piacon maradni, fókuszba kell helyeznie az alkalmazkodási folyamat lerövidítésének kérdését.

Meg kell vizsgálni azt is, hogy a változás hatásának érzékelése és a szervezeti dinamika között mekkora a szakadék. Ha nagy, ki kell deríteni az okokat, és törekedni kell a megszüntetésükre. Az agilis működésnek nagyon fontos része, hogy a szervezet pontosan megértse az adott helyzetet, meghatározza, hogy annak kezeléséhez milyen szervezeti dinamika kialakítása lenne kívánatos, és tervet készítsen a szervezeti alkalmazkodás felgyorsítására.

Működés a tudás határain túl

Az agilis működésnek tehát nagyon lényeges eleme a helyzet pontos megértése és a továbbhaladás irányának meghatározása egy adekvát jelzőrendszer segítségével. Ám azt, hogy hogyan érjük el a kitűzött célt a gyorsan változó körülmények között, nem lehet centiméterre és másodpercre pontosan megtervezni. Sok szervezet azért tehetetlen, azért toporog egyhelyben, mert tudja ugyan, hogy lépnie kellene, ám mivel az adott helyzetben nem tud egy komplex, mindenre kiterjedő tervet készíteni, inkább nem mozdul. Márpedig gyors változások esetén előfordul, hogy a sötétben tapogatódzva, a tudás határain túli területeken kell haladnunk, szinte csak az ösztöneinkre, az intuíciónkra hagyatkozva. Az agilitás ugyanis éppen azt jelenti, hogy nem lehet összeállítani egy mindent lefedő, komplex tervet, egy valamennyi csomópontot tartalmazó roadmap-et, mert a helyzet annyira gyorsan változik, hogy egy erre nincs idő.

Egyetlen dolgot azonban teljes bizonyossággal tudni kell: mi az óhajtott célállapot, és mi az az első pár lépés, amellyel elindulunk az irányába.

Az első néhány akció végrehajtása után ki fog derülni, hogy jó-e egyáltalán az irány, valóban a kitűzött cél megvalósítása felé vivő akciókat sikerült-e megvalósítani. Ha igen, akkor ezt követően, lehet meghatározni az újabb néhány lépést. Az agilis szervezetnek azt kell tudatosítania, hogy nem létezik egy pontos és mindenre kiterjedő terv, hanem folytonos iteráció jellemzi a működést. Elengedhetetlen viszont a reflexió, az elemzés: a megállás, a megértés, a finomhangolás, a felesleges nehezékek kidobása. Amikor ugyanis kitalálunk, megtervezünk folyamatokat, lépéseket, azok egy részéről a végrehajtás során kiderül, hogy nem validak. Kell tehát bátorság és képzelőerő az agilis modell alkalmazásához, mert itt nagyon fontos, hogy aki ezt választja, akkor is cselekedjen, amikor nem tudja, pontosan mi lesz az eredmény. Cselekvés közben ugyanis megjönnek a gondolatok, tisztul a kép, s kiderül, merre tovább az úton.

Változás=projekt

Egy hagyományos szervezeti modellben működő vállalatnál a szervezeti egységek élesen, silószerűen elkülönülnek egymástól, az együttműködés közöttük nehézkes, a szervezeti határok nehezen átjárhatók. Egy agilis szervezet a változásokat projektekként kezeli, ennek megfelelően jelentékeny részben projektalapú működés jellemzi, így a szervezeti egységek közötti határok képlékenyebbek, elmosódottabbak. A projektcsapatok a legkülönbözőbb kompetenciát képviselő munkatársakból állnak, akik általában több szervezeti egységet képviselnek. Ez a fajta működés nagy rugalmasságot követel meg a szervezettől, de a gyors változások kezelése érdekében éppen ezt kell tenni.

Egy agilis szervezet ugyanis mindig azt csinálja, amire szükség van a növekedéshez, a piaci pozíciók megtartásához: ahhoz rendel erőforrást, ahhoz hoz be kompetenciát.

Egy érett, agilis szervezet a projektek vezetőit maga választja ki. Ha még nem tart ezen a szinten a cég, akkor a projektvezetőkről visszajelzéseket küld a felsővezetésnek, amivel megerősíti, de akár meg is kérdőjelezheti a projektvezetők státuszát. A projektvezetőknek a felsővezetéstől kapott felhatalmazása tehát egy ilyen szervezetben nem tekinthető örök időkre szóló megbízásnak.

Az agilis szervezet rugalmas struktúrában működik, de a rugalmasságának természetesen vannak határai. Hogyha ugyanis nem lennének, előbb-utóbb szétesne a rendszer. Ez abban az esetben történne meg, ha a feladatai, a projektjei, nem kapcsolódnának a szervezet eredeti víziójához, eredeti céljához. Más szóval, ha az agilitás öncélúvá válna. Ezért időről időre ellenőrizni kell, hogy a szervezet a célja felé halad-e.

Vezetői kompetenciák és agilis szervezetek

Egy agilis vállalatnál − gondolom, ez az előzőekből egyértelműen kiderült − nagyon másképpen értelmezik a vezetői szerepet, a vezetői tudást, mint egy hagyományos, statikus cégnél. Egy ilyen szervezetnél speciális kompetenciákkal, képességekkel bíró vezetőkre van szükség. Olyanokra, akik növekedésorientáltak (growth mindset), akik nem riadnak meg a változástól, képesek tanulni a hibákból, a hibáikból, jövő- és megoldásfókuszúak. Lényeges ismérvei még egy agilis szervezetnél dolgozó vezetőnek a bátorság, a jó értelemben vett kísérletező hajlam, a lehetőségekben való gondolkodás, a reflexióra való képesség.

Egy ilyen vezető nem él abban a tévedésben, hogy mindent tud, ezért nem ragaszkodik mindenáron a saját elképzeléseihez, képes és hajlandó tanulni.

Egy agilis szervezetben természetesen az erőforrás-menedzsment is nagyon másról szól, mint egy hagyományos cégnél. Különösen a kompetens vezetők kiválasztása, fejlesztése került a fókuszba. Fontos a szakértelem, de a szakmai szempontból kifogástalan, ám statikusan gondolkodó munkatársakból például nem lehet vezető egy agilis szervezetnél. Ők az operatív végrehajtásban kapnak feladatokat. Ahol változásokat kell menedzselni, oda olyan embereket keresnek az ilyen vállalatok, akik a korábban felsorolt kritériumoknak felelnek meg.

Agilitás és verseny

Kérdés, hogy a felgyorsuló változások időszakában − és a technológiai fejlődés sebessége nem arra enged következtetni, hogy lassulnának a változások, sőt inkább tartósul a „gyorsaság” − van-e alternatívája az agilis működésnek, vagy előbb-utóbb csak agilis keretek között működő vállalatok lesznek a piacon. Egyet biztosan kijelenthetünk: nem egyszerű egy vállalatot agilisan működtetni. Az ilyen működéshez egyfelől érett szervezetre van szükség, amelyben a tudatosság már magas szintet ért el, mind vezetői, mind alkalmazotti körben.

Másfelől pedig erős versenypiac is kell, ahol nagyon számít a rugalmasság. Az agilitás ott válik széles körben elterjedt működési modellé, ahol a valódi, a különböző tényezők által nem torzított verseny a lehető legszabadabban szárnyalhat.

