Három előrejelzés az omikronról: ha a legrosszabb válik igazzá, nagyon csúnya idők jönnek

Az omikron variáns feltűnése azonnal zavart keltett a piacokon, ami nem véletlen. Ha a mutánsról kiderül, hogy fertőzőképesebb, mint a delta, és a vakcinákkal szemben is sokkal ellenállóbb, akkor nincs mese: a fejlett világ ismét a tavalyihoz hasonló lezárásokról dönthet. Ebben az esetben a gazdaság ismét nagy ütést kapna, holott Európa kibocsátása még a válság előtti szintet sem érte el. A recesszió talán csak átmeneti lesz, de az éves átlagos növekedés egy ilyen forgatókönyv szerint egészen alacsony lenne. Szerencsére vannak ennél kedvezőbb forgatókönyvek is - az ING Bank közgazdászai azt vizsgálták, milyen hatással lehet az omikron a világgazdaságra. Röviden: minden azon múlik, hogy az omikron hogy viselkedik a deltához képest.

Még mindig nagyon keveset tudunk a Dél-Afrikában felfedezett omikron-variánsról, így aztán annak várható gazdasági hatásait sem lehet pontosan megmondani. Becsülni viszont lehet, de ehhez több forgatókönyvet kell felvázolnunk. A két legfontosabb, gazdaságpolitikai-relevanciájú kérdés, amit az omikronnal kapcsolatban tudnunk kell, a következő:

valóban fertőzőképesebb-e, mint az eddig variánsok, ahogy azt a dél-afrikai adatok sejtetik;

de ami ennél is fontosabb, hogy az új variáns mennyire ellenálló a vakcinákkal szemben.

Ha ezeket az információkat ismerni fogjuk, akkor majd nagyjából meg tudjuk mondani, hogy az omikronnak lehet-e érdemi gazdasági hatása. Az ING Bank viszont a fenti kérdések egyes kimenetelei alapján elkészített három forgatókönyvet arra, hogy milyen irányt vehet a világgazdaság az omikron fertőzőképességétől és vakcinakerülésétől függően.

Első forgatókönyv: az optimista omikron

Az optimista forgatókönyv szerint az omikron mindössze „vihar a teáscsészében”, azaz sokkal nagyobb riadalmat kelt előzetesen, mint amekkora problémát a valóságban okozhat. Ez történhet azért is, mert a variáns valójában nem képes kiszorítani a deltát, de azért is bekövetkezhet ez a forgatókönyv, mert lehet, hogy az omikron valójában enyhébb megbetegedéseket okoz, mint a jelenleg domináns variáns. Ez a forgatókönyv feltételezi továbbá, hogy a vakcinák hatékonyak lesznek a variánssal szemben.

Ha bebizonyosodna, hogy az omikron egészségügyi szempontból nem annyira veszélyes, akkor nyilván gazdasági szempontból ez lenne a legkedvezőbb helyzet. Ekkor a jegybankok folytathatják a következetes szigorítást, a Fed például felgyorsíthatja az eszközvásárlási program kivezetését decemberben, és három kamatemelést is előirányozhat 2022-re. Az eurózónában ebben az esetben is lassulás következne be, de azt még a delta ellen hozott lezárások okozzák – a korlátozások miatti nyomás pedig enyhülhet 2022 tavaszától. Az Európai Központi Bank is a szigorítás útjára léphet, és a Bank of England is elkezdheti a kamatemelési ciklust.

Ebben az esetben az amerikai növekedés 5,8% lehet 2022-ben, az eurózóna 4,2%-kal nőhet jövőre. A dollár további erősödésére számít a jegybank, az év végén 1,05-ös szinten állhat az euró/dollár jegyzése, vélhetően a jegybanki szigorítások, főleg az EKB és a Fed szigorításának eltérő üteme miatt.

Alapforgatókönyv: az omikron nehéz eset, de azért nem katasztrófa

A bank elemzőinek alapforgatókönyve szerint az első jelek pontosak, és az omikron valóban gyorsabban terjed mint a delta. Ebben az esetben a jelenleginél magasabb immunitási szintek kellenek, hogy a járványt kontrollálni lehessen. A nyájimmunitáshoz szükséges átoltottsági szint már eddig is kifejezetten magas volt, az omikron esetén viszont az alacsonyabb átoltottságú szinten álló országok sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

E forgatókönyv szerint a vakcinák hatékonysága gyengébb lesz az omikronnal szemben, mint a deltával szemben (csakúgy mint ahogy a deltánál is láttunk hatékonyság-csökkenést az alfához képest), de továbbra is erőteljes védelmet nyújt a súlyos betegséggel szemben. De a koronavírussal való megfertőződéssel vélhetően nem fogja megvédeni az embereket.

Egy ilyen vírushelyzet gazdasági hatásaira tudunk következtetni a delta variáns okozta nyári európai járványhullámból. Az ING szerint az omikron megjelenése egészen biztosan nem segít az európai helyzeten, és könnyen még szigorúbb kormányzati fellépést indokolhat a karácsonyi időszak előtt. De a relatíve magas átoltottság és a tömegesen beadott harmadik oltások miatt az európai kontinens (ide számítva az Egyesült Királyságot is) némileg jobb helyzetben van, mint a világ többi térsége. Ha a vakcinák megfelelő védelmet nyújtanak, akkor a fogyasztói bizalom nem fog akkora ütést kapni a bank közgazdászai szerint.

Ez a hatás némileg érezhetőbb lesz az Egyesült Államokban a bank közgazdászai szerint, még ha nem is várhatóak olyan szigorú korlátozások, mint Európában. Mivel az átoltottság alacsonyabb az USA-ban (főleg a veszélyeztetettebb korcsoportokban), a fogyasztói bizalom érezhetőbben csökkenhet és az aktivitás nagyobb ütést kaphat, ahogy ezt a delta variáns esetén láttuk. Valamelyest rontja a kilátásokat, hogy Ázsiában az omikron megjelenése késleltetheti a zéró Covid politikai megszüntetését – azaz az ellátási láncok jövőre is nyomás alatt lehetnek.

Ebben az esetben a jegybankok kivárhatnak decemberben, ugyanis néhány héten belül kiderülhet, hogy pontosan mivel is állunk szemben, vagyis a jegybankárok el akarják kerülni, hogy túl korán lépjenek. Persze az infláció továbbra is központi téma lesz, ezért valamekkora mértékű jegybanki szigorítás elkerülhetetlen lesz jövőre az ING közgazdászainak alapforgatókönyve szerint is.

Ha ez a forgatókönyv válik valóssá, akkor a bank szerint az Egyesült Államok 4,4%-kal, az eurózóna 3,8%-kal növekedne 2022-ben, az euró-dollár jegyzés pedig 1,10 lenne év végén. Vagyis a bank közgazdászainak alapforgatókönyve szerint jelentősen mérséklődne a növekedés az optimista forgatókönyvhöz képest, de azért még így is stabil növekedést várhatunk.

A negatív forgatókönyv: az omikron ellehetetleníti a kilábalást

Ez az a forgatókönyv, amelytől a piacok legjobban félnek az omikron kapcsán. Ebben a forgatókönyvben az ING azt feltételezi, hogy az omikron jelentősen csökkenti a vakcinák adta védelmet a súlyos fertőzéssel szemben, ami rendkívül sebezhetővé teszi az EU-t és az Egyesült Államokat, a kórházak ismét jelentős terhelés alá kerülnek. A harmadik forgatókönyvben a bank azt feltételezi, hogy az omikron egyben súlyosabb lefolyást is okoz, mint a delta – azaz még halálosabb.

Azok az országok, amelyek leginkább a vakcinákra alapozták a védekezést (azaz Európa nagy része és az Egyesült Államok) újra teljes lezárásba vonulna 2022 elején.

A gazdasági aktivitás ezzel jelentős ütést kapna, de az ING közgazdászai szerint a helyzet már nem lenne annyira rossz, mint 2021 telén. Egyrészt a gazdaság is alkalmazkodott valamelyest az új realitáshoz, másrészt az ING még ebben a forgatókönyvben is azzal számol, hogy a vakcinák legalább enyhe védelmet adnának a vírus ellen, és nyárra már új vakcina is rendelkezésre áll majd. Ezen kívül a koronavírus elleni gyógymódok is fejlődnek addigra.

Ez a forgatókönyv elakasztaná a kilábalást, időben még tovább elnyúlóvá téve azt. A bank elemzői szerint az omikron ebben az esetben egy ébresztő ütés lehet: rávilágíthat, hogy a jelenleginél magasabb átoltottság és nagyobb vakcina-gyártó kapacitás kell, különben a járvány és az újabb variánsok télről-télre odacsaphatnak a gazdasági aktivitásnak. A fogyasztók ebben az esetben ismét a megtakarítást preferálnák a fogyasztás helyett, a vállalatok elhalasztanák a beruházásaikat. A legrosszabb (de sajnos nem kizárható) forgatókönyv esetén egészen döbbenetes lassulással számol az ING: az Egyesült Államok mindössze 1,3%-kal, az eurózóna 2,1%-kal nőne jövőre, az euró-dollár jegyzése 1,20 lenne.

Bármi lehet még

A bank anyagából látszik, hogy a legnagyobb kérdés, hogy az omikron mennyire fertőzőképes, milyen súlyos lefolyású, és mennyire áll ellen a vakcináknak.

Ezeken múlik ugyanis, hogy visszatér-e a koronavírus okozta lassulás a gazdaságba.

Nagyon fájdalmas lenne a lassulás, ugyanis még a válság utóhatásait (energiaárak emelkedése, ellátási zavarok, foglalkoztatottsági anomáliák) sem hevertük ki, minimum két-három negyedévre (de inkább távolabb) vagyunk a normalizálódástól. Nem csoda, hogy éhezik a világ és a piac az omikronnal kapcsolatos hírekre, amelyek egyébként eddig vegyesek: Dél-Afrikában elképesztően gyorsan vált dominánssá a variáns, tehát minden bizonnyal fertőzőképesebb a deltánál. Valószínűnek tűnik az is, hogy a vakcinákkal szemben is ellenállóbb – de abban talán reménykedhetünk, hogy a betegség enyhébb lefolyású lesz, mint az eddigi variánsok okozta fertőzés. Heteken belül többet tudunk. De az ING elemzéséből (amelynek három forgatókönyvét alább, egy ábrán mutatjuk) látszik, hogy szinte bármi előfordulhat.

Az omikron világgazdaságra gyakorolt hatásainak három forgatókönyve aszerint, hogy a variáns gyorsabban terjed-e; ellenállóbb-e a vakcinákkal szemben; és súlyosabb megbetegedést okoz-e, mint a delta. Forrás: ING.

Címlapkép: Getty Images