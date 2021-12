Rendkívül fontos információk derültek ki a Pfizer vakcina hatásosságáról az omicron variáns ellen

Jó és rossz híreket egyaránt közölt a dél-afrikai egészségügyi kutatási központ vezetője, Alex Sigal, azután, hogy tucatnyi olyan ember vérét vizsgálta meg az omicron variáns kapcsán, akik korább már átestek a koronavírus-fertőzésen és két dózis Pfizer vakcinát is kaptak.

A jó hír, hogy az omicron-variáns továbbra is az ACE2 receptoron keresztül támadja az emberi sejteket és így nem tudja teljesen kikerülni a variáns a Pfizer vakcinájával elérhető védelmi képességet. Azok között, akik korábban már átestek a koronavírus-fertőzésen és megkapták a két Pfizer-oltást is, a hat vizsgált vérmintából ötnél képes volt megvédeni a vakcina az omicron elleni fertőzéstől. Ez azt jelenti, hogy bár kis elemszámú vizsgálatról van szó, de valamennyire biztosan véd a két oltás az omicron ellen is, így egy harmadik, booster oltás tényleg segíthet nekik - amint azt már a tegnap esti összefoglalóban is írtuk. Azt hangsúlyozta ugyanis Alex Sigal professzor, a kutatás vezetője a Twitter-falán, hogy minél magasabb az antitestek szintje, annál több az esély az omicron elleni védelemre. Más kutatók persze azt is hangsúlyozzák, hogy távolról sem csak az antitestek száma a lényeges, hanem a B- és T-sejtek funkciója is segít a fertőzés elleni küzdelemben

A rossz hír pedig az, hogy az omicronnal szembeni védelem szintje „nagyon jelentősen”, 41-szeres mértékben csökkent a vírus korábbi törzseihez képest, tehát a fertőzésen már átesettek, illetve kétszer beoltottak védelmi szintje is sokkal gyengébb az omicron variánssal szemben. Ráadásul a kutatásban összesen 12 embertől származtak a vérminták, és nem volt közöttük olyan kimenet, aki már átesett korábban a fertőzésen, de nem volt beoltva. Így tehát náluk nem tudjuk, hogy mit okoz a rendkívül fertőzőképesnek tűnő omicron variáns az oltatlanoknál és azt sem tudjuk, hogy a kétszer már beoltottaknál milyen súlyosságú betegséget tud okozni az omicron, ha átüti a védelmi szintet és átütéses fertőzést vált ki. Azt sem tudjuk, hogy a háromszor beoltottaknál mi a helyzet, mert Dél-Afrikában a booster oltás még nem elérhető, így tehát ilyen kimenetet sem tudtak vizsgálni egyelőre a kutatók.

A fenti, inkább vegyesnek mondható hírek mellett azt azért hangsúlyozta Alex Sigal, hogy

a kapott eredmények jobbak, mint amire számított, mert nem mondhatjuk, hogy a Pfizer eddig forgalomban lévő vakcinája teljesen védtelen lenne az omicronnal szemben.

A Pfizerrel közösen dolgozó BioNTech vezérigazgatója, Ugir Sahin kedden azt mondta az NBC News-nak, hogy ma (szerdán), vagy csütörtökön jönnek ki ők is az első kutatási eredményekkel. Anthony Fauci, az amerikai járványügyi központ vezetője pedig azt vázolta, hogy ők is gőzerővel végzik a kutatásokat és valamikor a jövő héten ők is kijönnek az első eredményekkel. A Reuters összefoglalója alapján azt viszont már megelőlegezte: úgy tűnik, hogy bár az omicron fertőzőképesebb a delta variánsnál (több embert tud gyorsabban megfertőzni), de kevésbé súlyos tüneteket okoz.

Címlapkép forrása: Getty Images